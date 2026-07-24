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24.07.2026 18:52

Prezydenci ułaskawili ponad 8,4 tys. osób

Od 1990 r. polscy prezydenci zastosowali prawo łaski wobec 8 tys. 467 osób – wynika z danych Kancelarii Prezydenta przekazanych Rzecznikowi Praw Obywatelskich.

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Kancelaria Prezydenta przedstawiła także dane dotyczące ułaskawień osób prawomocnie skazanych za zbrodnię zabójstwa. Fot. Getty Images

W tym samym okresie odmówiono ułaskawienia 6 tys. 531 osobom.

Informacje przekazał szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki w piśmie skierowanym do zastępcy RPO Stanisława Trociuka, który w kwietniu zwrócił się o dane dotyczące stosowania prawa łaski. Dokument został opublikowany na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich. Dane obejmują okres od 1990 r. do końca kwietnia 2026 r.

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Najwięcej decyzji o ułaskawieniu wydał prezydent Aleksander Kwaśniewski, który podczas dwóch kadencji zastosował prawo łaski wobec 4 tys. 302 osób. Odmówił natomiast w 2 tys. 639 przypadkach. Lech Wałęsa ułaskawił 3 tys. 454 osoby, a odmówił 444 osobom. Za kadencji Lecha Kaczyńskiego wydano 201 decyzji o ułaskawieniu i 913 odmów, natomiast Bronisław Komorowski ułaskawił 360 osób, a odmówił w 1 tys. 544 przypadkach.

W okresie dwóch kadencji Andrzej Duda zastosował prawo łaski wobec 146 osób, a odmówił ułaskawienia 986 osobom. Obecny prezydent Karol Nawrocki do końca kwietnia 2026 r. ułaskawił 4 osoby, a wobec 5 osób wydał decyzję odmowną.

Kancelaria Prezydenta przedstawiła także dane dotyczące ułaskawień osób prawomocnie skazanych za zbrodnię zabójstwa. Od 1997 r. do końca kwietnia br. Prokurator Generalny skierował do prezydenta 156 wniosków dotyczących takich skazanych. Prawo łaski zastosowano wobec 31 osób, odmówiono go 117 osobom, a na decyzję głowy państwa oczekuje obecnie 8 skazanych za zabójstwo.

Wśród spraw dotyczących osób skazanych na karę dożywotniego pozbawienia wolności Prokurator Generalny przedstawił prezydentowi 9 wniosków zawierających pozytywne opinie sądów orzekających. Żaden z tych wniosków nie został pozytywnie zaopiniowany przez Prokuratora Generalnego, a prezydent nie zastosował prawa łaski wobec 5 skazanych. Obecnie na decyzję czekają 4 osoby skazane za zabójstwo na dożywocie.

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Prawo łaski jest konstytucyjną prerogatywą prezydenta i nie wymaga kontrasygnaty premiera. Kancelaria Prezydenta wskazuje, że stosuje się je m.in. w sytuacjach, gdy skutki wyroku są nadmiernie dolegliwe, wymagają tego względy humanitaryzmu lub sprawiedliwości albo pojawiły się wyjątkowe okoliczności.

Źródło: PAP

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