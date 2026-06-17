Prezydent Francji: szczyt G7 w Evian to głęboka zmiana w sprawie Ukrainy

Prezydent Francji Emmanuel Macron ocenił, że zakończony w środę szczyt G7 we francuskim Evian-les-Bains oznacza „bardzo głęboką zmianę” w sprawie Ukrainy. Przekonywał, że istnieje „wola Stanów Zjednoczonych, by pracować razem” z krajami europejskimi na rzecz wsparcia Ukrainy.

– Ten szczyt G7 jest bardzo głęboką zmianą podejścia – powiedział francuski prezydent na konferencji prasowej. Kilkakrotnie podkreślił, że istnieje wspólna wola krajów G7, by iść dalej w sprawie Ukrainy.

Zaznaczył, że kraje G7 zgodziły się, by zwiększać presję na Rosję, i że uznały, iż ze strony Rosji nie ma „poważnej woli”, by zakończyć wojnę.

Macron: kraje G7 zgodziły się, że stosunek sił musi zmienić się na korzyść Kijowa

Macron oświadczył, że kraje grupy zgodziły się, iż w wojnie w Ukrainie stosunek sił zmienił się na korzyść Kijowa.

Francuski prezydent zaznaczył, że Ukraina stawia opór na froncie i idzie naprzód. Zapewnił, że obecność prezydenta Wołodymyra Zełenskiego na szczycie G7 pozwoliła na pogłębioną dyskusję na temat Ukrainy.

Podkreślił, że kraje G7 są zgodne w sprawie zwiększenia presji na Rosję, co uznał za bardzo ważne. Ocenił, że taka zbieżność stanowisk krajów G7 pojawiła się po raz pierwszy oraz że nastąpiła „ponowna mobilizacja” G7 w tej sprawie.

Zapewnił, że szczyt G7 w Evian był sukcesem i „momentem jedności”.

Trump odmówił określenia, czy Putin odpowiada za wojnę w Ukrainie

Słowa prezydenta Macrona padły po tym, jak prezydenta USA Donald Trump odmówił w środę odpowiedzi na pytanie, czy uważa Władimira Putina za głównego odpowiedzialnego za wojnę w Ukrainie, powołując się na dobro toczących się negocjacji. Amerykański prezydent stwierdził jednak, że zastanawia się nad przywróceniem sankcji na rosyjską ropę naftową.

Trum pytany o swoją wtorkową rozmowę z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, powiedział, że była bardzo dobra, lecz dodał, że dobrą rozmowę odbył również z Putinem.

– Zakończyłem osiem wojen (Trump wlicza do tego m.in. konflikt na Bliskim Wschodzie czy konflikt między Kambodżą a Tajlandią, który zakończył się zanim został drugi raz prezydentem – przyp. red.) i szczerze mówiąc, myślałem, że ta będzie jedną z łatwiejszych, ale oni nie przepadają za sobą zbytnio i to znacznie utrudnia sprawę. Miałem jednak dwie dobre rozmowy z prezydentem Zełenskim i prezydentem Putinem – zaznaczył.

Obecna licencja zawieszająca sankcje na rosyjską ropę załadowaną na statki przed 16 kwietnia wygasa w środę. Prezydent zasugerował, że dalsze kroki administracji USA będą zależeć od cen surowca, co może sugerować, że sankcje zostaną odwieszone, gdyż ceny ropy na światowych rynkach idą mocno w dół po tym, jak Trump obiecał podpisanie porozumienia z Iranem.

AFP: kraje G7 będą produkować na licencji pociski dalekiego zasięgu na Ukrainie

Agencja AFP podała, powołując się na źródło dyplomatyczne, że kraje G7 będą produkować na Ukrainie na licencji systemy obrony przeciwlotniczej i pociski dalekiego zasięgu.

– Będziemy produkować na licencji nie tylko systemy obrony przeciwlotniczej, ale też środki rażenia na daleki dystans – powiedziało cytowane przez AFP źródło dyplomatyczne, wypowiadając się w kuluarach szczytu G7 w Evian.

Wcześniej we wspólnym oświadczeniu przywódcy G7 zgodzili się na zwiększenie dostaw środków obrony powietrznej i dalekiego zasięgu dla Ukrainy. Oświadczyli też, że są gotowi rozważyć rozszerzenie na Ukrainę licencji, by pozwolić na zwiększenie jej produkcji wojskowej.

Źródło powiedziało AFP, że kraje G7 podjęły bardzo ważne zobowiązanie na rzecz „produkowania szybciej i intensywniej na Ukrainie, na licencji”.

Ukraina, która boryka się z niedostatkami środków obrony powietrznej wobec zmasowanych ostrzałów rosyjskich, zabiega o więcej takich zasobów, w szczególności o amerykańskie pociski Patriot. Źródło AFP powiedziało, że przy każdym masowym ataku armia ukraińska musi wystrzelić około 20 pocisków z tego systemu.

Szczyt G7 przyniósł ważne wyniki dla wzmocnienia obrony Ukrainy oraz presji na Rosję – oświadczył w środę ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski.

„Szczyt G7 we Francji przyniósł ważne rezultaty dla Ukrainy. Najważniejsze jest to, że uzgodniliśmy dodatkowe wzmocnienie ukraińskiej obrony przeciwlotniczej. Będą nowe kroki mające zwiększyć presję na Rosję za prowadzenie wojny, presję na rzecz pokoju. Partnerzy zapewnią wsparcie dla naszej obrony oraz odporności energetycznej” – wyliczył ukraiński prezydent w serwisach społecznościowych.

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Źródło: PAP, XYZ