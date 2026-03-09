Prezydent Francji zapowiedział misję w celu otwarcia Cieśniny Ormuz

Prezydent Francji Emmanuel Macron podczas wizyty na Cyprze powiedział, że jego kraj przygotowuje wraz z partnerami misję w celu otwarcia cieśniny Ormuz i eskortowania statków po zakończeniu najostrzejszej fazy obecnego konfliktu na Bliskim Wschodzie. Dodał, że ta misja, mająca umożliwić swobodny transport ropy i gazu, będzie miała charakter „czysto obronny”.

Zapewnił, że „gdy atakowany jest Cypr, atakowana jest Europa”. – Obrona Cypru jest oczywiście kwestią zasadniczą dla waszego kraju i dla Grecji, która jest waszym sąsiadem, partnerem i przyjacielem, ale także dla Francji, a wraz z nią – dla Unii Europejskiej – powiedział Macron w obecności prezydenta Cypru Nikosa Christodulidisa i premiera Grecji Kyriakosa Micotakisa.

Macron zapowiedział, że jego kraj wyśle w ramach misji UE dwie fregaty na Morze Czerwone. Ogółem obecność Francji na Morzu Śródziemnym, Morzu Czerwonym i w Cieśninie Ormuz obejmie osiem okrętów wojennych i lotniskowiec Charles de Gaulle. Ten ostatni okręt znajduje się obecnie w pobliżu Krety.

Francuski przywódca wybrał Cypr na cel wizyty z uwagi na irański atak dronowy, którego celem była brytyjska baza wojskowa na wyspie. Po tym incydencie Francja, Włochy, Hiszpania i Holandii podjęły wspólną decyzję o wysłaniu okrętów wojennych w rejon wyspy, by wzmocnić jej ochronę.

