Prezydent Karol Nawrocki wierzy w jedność NATO. „Sojusz jest zjednoczony, silny i zdeterminowany"

NATO jest zjednoczone, silne i zdeterminowane – powiedział prezydent Karol Nawrocki po zakończeniu szczytu w Ankarze. Dodał, że spotkanie przyniosło efekty, których oczekiwała Polska.

Prezydent Karol Nawrocki zapewnia, że więź między Europą a USA w ramach NATO jest silna. Fot. Marcin Obara/PAP

– Sojusz Północnoatlantycki jest zjednoczony, silny i zdeterminowany, aby bronić wartości, w imię których powstał [...] Wyjeżdżamy z przekonaniem, że więź euroatlantycka jest dziś na bardzo dobrym poziomie – powiedział prezydent Karol Nawrocki na konferencji prasowej kończącej szczyt w Ankarze.

Podkreślił, że Stany Zjednoczone są strategicznym sojusznikiem Polski. Ocenił, że polityka Donalda Trumpa polegająca na wymaganiu od Europy zwiększenia wydatków na obronność przynosi efekty.

– Wyjeżdżam z Ankary z głębokim przekonaniem, że Sojusz jest dzisiaj najsilniejszy w swojej historii – zapewnił.

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Podkreślił też, że uczestnicy szczytu zgodnie uznali Rosję za główne i długoterminowe zagrożenie dla NATO.

– To, czego oczekiwała Polska w odniesieniu do Sojuszu Północnoatlantyckiego, zostało wypełnione – mówił.

Prezydent Karol Nawrocki tworzył polską delegację na szczyt NATO w Ankarze wraz z wicepremierami Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i Radosławem Sikorskim. Współpracę z nimi nazwał „bardzo dobrą i płynną”.

Radosław Sikorski zgodził się z prezydentem w ocenie efektów szczytu, które uznał za „powyżej oczekiwań”.

– Szkoda, że nie możemy mówić o tym, co było na zamkniętych sekcjach, ale chcę, by państwo nam zaufali, że to była naprawdę dobra, sojusznicza rozmowa i w spokojniejszej atmosferze niż niektóre wypowiedzi publiczne – ocenił wicepremier.

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Źródło: PAP, XYZ