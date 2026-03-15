15.03.2026 10:49

Prezydent Ukrainy chce spotkania, Donald Trump go krytykuje. „Wiele spraw stoi w miejscu”

Wołodymyr Zełenski chce spotkania z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Twierdzi też, że Iran w atakach na amerykańskie cele wykorzystuje rosyjskie drony. Tymczasem amerykański przywódca odrzuca jego ofertę pomocy i uważa, że łatwiej dogadać się z Władimirem Putinem niż z ukraińskim prezydentem.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył w sobotę, że potrzebne jest jego spotkanie z prezydentem USA – podaje agencja Interfax-Ukraina. Według niego „wiele spraw stoi w miejscu”.

Sądzę, że mamy wiele spraw do omówienia: negocjacje, drony i Bliski Wschód” – powiedział.

Dodał też, że już rok temu chciał podpisać umowę o wartości 35–50 mld dolarów ws. produkcji dronów, jednak nie otrzymał odpowiedzi Waszyngtonu.

W wywiadzie z CNN zapewnił z kolei, że ma „stuprocentowe fakty”, że irański reżim wykorzystał produkowane w Rosji drony przeciwko amerykańskim bazom na Bliskim Wschodzie. Dodał, że według ukraińskiego wywiadu Rosjanie dzielą się informacjami wywiadowczymi z irańskim reżimem.

W ubiegłym tygodniu Wołodymyr Zełenski mówił, że otrzymał od Amerykanów prośbę o wsparcie w obronie przed irańskimi dronami.

Chłodna odpowiedź Waszyngtonu

Ostatnią osobą, od której potrzebujemy pomocy, jest Zełenski — powiedział jednak w sobotę Donald Trump w rozmowie z NBC News.

Prezydent USA skrytykował też Wołodymyra Zełenskiego, oceniając, że „o wiele trudniej zawrzeć z nim umowę” niż z prezydentem Rosji Władimirem Putinem.

Z kolei we wtorek specjalny wysłannik USA Steve Witkoff przekazał, że podczas poniedziałkowej rozmowy telefonicznej Donalda Trumpa i Władimira Putina Rosjanie zaprzeczyli, by przekazywali informacje wywiadowcze Iranowi. Stwierdził, że „można wierzyć Rosjanom na słowo”.

Z kolei Donald Trump powiedział, że Rosjanie mogliby powiedzieć, że USA robią to samo na Ukrainie.

Źródło: PAP

Decyzja USA bez poparcia w Europie. „Nie zniesiemy sankcji na rosyjską ropę"
Prezydent USA Donald Trump (z lewej) i prezydent Ukrainy Włodymyr Zełenski na zdjęciu z października 2025 r.
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Amazon zapowiada gigantyczne inwestycje w Polsce. Chce stawiać na polskie firmy
Piątą rocznicę platformy Amazon.pl amerykański gigant świętuje mocnym akcentem inwestycyjnym. W latach 2026–2028 przeznaczy na rozwój działalności w Polsce 23 mld zł. Zbuduje m.in. nowe centrum dystrybucyjne w Dobromierzu o powierzchni 200 tys. m kw. Amazon zapowiada dalszą walkę – nie tylko o polskiego klienta, ale też o polskiego producenta, dla którego sprzedaż na jego platformie może być furtką do eksportu.
12.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Budimex notuje spadki, Grupa Azoty z mocnym wzrostem. Dzień na GPW 13 marca 2026 r.
Piątkowe notowania na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) zamknęły się spadkiem większości głównych indeksów. Wyjątkiem okazał się mWIG40, który pociągnęły w górę m. in. Grupa Azoty oraz Jastrzębska Spółka Węglowa.
13.03.2026
Kategorie artykułu: Newsy
Rosyjska wojna hybrydowa z Polską nabiera tempa. Setki ataków, dziesiątki szpiegów i prowokacji
Polska od ponad dekady jest jednym z głównych celów rosyjskiej wojny hybrydowej. Ich liczba gwałtownie wzrosła po 2022 r. – raport Defence24
13.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Allegro zyskuje po publikacji wyników, PKO BP ze spadkiem kursu. Dzień na GPW 12 marca 2026 r.
Indeks WIG20 zamknął czwartkowe notowania na minusie, podobnie jak WIG. Była to kolejna sesja, która upłynęła pod znakiem geopolityki. Inwestorzy obawiają się, czy proinflacyjne działanie wzrostu cen surowców może skutkować zaostrzeniem polityki pieniężnej banków centralnych.
12.03.2026
Kategorie artykułu: Kultura
Naucz się patrzeć! Wystawa, na którą koniecznie trzeba pójść
To ciekawe, że by zobaczyć najważniejszą wystawę sztuki XX i XXI wieku w Polsce nie jedzie się do Warszawy czy Krakowa, ale do... Łodzi. To tam właśnie pokazywane są „Sposoby widzenia”.
15.03.2026
Kategorie artykułu: Kultura Recenzja Społeczeństwo
Wyobraźnia, która nie jest oczywista. O książce „The Shape of Things Unseen: A New Science of Imagination” Adama Zemana (RECENZJA)
Wyobraźnia nie jest zdolnością oczywistą ani uniwersalną. W książce „The Shape of Things Unseen: A New Science of Imagination” Adam Zeman pokazuje, że „widzenie oczami umysłu” to tylko jeden z wariantów znacznie bardziej złożonego procesu. Wyobraźnia okazuje się polem relacji między poznaniem, emocjami i kulturą – miejscem, w którym sens rodzi się nie z idei, lecz z ich emocjonalnego ciężaru.
14.03.2026