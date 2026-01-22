Produkcja przemysłowa w grudniu wyraźnie powyżej prognoz

Produkcja przemysłowa w grudniu 2025 r. wzrosła o7,3 proc. w ujęciu rocznym – podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Odczyt jest znacząco lepszy od konsensusu. Analitycy spodziewali się odczytu na poziomie 2,8 proc. w ujęciu rocznym.

W ujęciu miesięcznym zanotowano spadek o 0,1 proc. Konsensus wynosił minus 2,8 proc.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w grudniu 2025 r. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 4,7 proc. wyższym niż w analogicznym miesiącu 2024 r. i o 2,1 proc. wyższym niż w listopadzie 2025 r.

W listopadzie dynamika produkcji wyniosła 0,8proc. po odsezonowaniu. Przed wyeliminowaniem wahań sezonowych produkcja spadła w listopadzie o 1,1 proc.rok do roku.

W ciągu całego 2025 r. zanotowano wzrost produkcji przemysłowej o 3 proc. wzgledem 2024 r. – wskazał urząd.

Przetwórstwo przemysłowe ze wzrostem o 7,8 proc. rok do roku

Jeśli o dynamikę w poszczególnych sektorach przemysłu, wyniosła ona w grudniu:

w górnictwie i wydobywaniu – 8,7 proc. w ujęciu rocznym,

w ujęciu rocznym, w przetwórstwie przemysłowym – 7,8 proc. w ujęciu rocznym,

w ujęciu rocznym, w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz i wodę – minus 2,1 proc. w ujęciu rocznym,

w ujęciu rocznym, w dostawie wody, gospodarowania ściekami i odpadami, rekultywacji –11,3 proc. w ujęciu rocznym.

"Bardzo mocny koniec 2025 r. dla krajowego przemysłu (wzrost o 7,3 proc. rok do roku) i budownictwa (4,5 proc. rok do roku). Początek 2026 r. może być trudny dla budowlanki z powodu niekorzystnej pogody, ale dalsza część roku powinna być korzystna dla obu sektorów. Wzrost PKB w czwartym kwartale blisko 4 proc. rok do roku, a w całym 2025 r. ok. 3,6 proc." – skomentowali po odczycie analitycy ING Banku Śląskiego.

"Po dzisiejszych danych czujemy się bardzo komfortowo z naszą prognozą wzrostu PKB o 4 proc. rok do roku w czwartym kwartale 2025 r.4. W grudniu mocno na plus zaskoczyła nie tylko budowlanka, ale również produkcja w przemyśle (...). Przemysł powinien mocno kontrybuować zarówno w grudniu i pierwszym kwartale 2026 r. Wyniki przetwórstwa są silne, a dodatkowo mrozy powiększą produkcję energii w nadchodzących miesiącach. Większe wydatki teraz odbiją się zapewne jednak skromniejszymi zakupami dóbr trwałych w drugim kwartale" – wskazali z kolei ekonomiści mBanku.

Ceny producentów spadły w grudniu

Według wstępnych danych w grudniu 2025 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu spadły zarówno w ujęciu rocznym (o 2,5 proc.), jak i miesięcznym (spadek o 0,4 proc.) – podał także GUS.

Ekonomiści w przeprowadzonej przez PAP Biznes ankiecie prognozowali, że ceny producentów w ujęciu rocznym spadły w grudniu o 2,2 proc., a w ujęciu miesięcznym spadły o 0,1 proc.