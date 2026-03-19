19.03.2026
NEWSROOM XYZ
Pilne
19.03.2026 09:36

Produkcja przemysłowa w lutym 2026 r. w górę powyżej prognozy

Produkcja przemysłowa w lutym 2026 r. wzrosła o 1,5 proc. rok do roku i 2,7 proc. miesiąc do miesiąca – podał GUS.

Konsensus PAP zakładał wzrost odpowiednio o 1,3 i 3,1 proc.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w lutym 2026 r. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 1,7 proc. wyższym niż w analogicznym miesiącu 2025 r. i o 0,6 proc. wyższym niż w styczniu.

Pekao: w lutym polska gospodarka pozostawała zmrożona

Oprócz tego, GUS podał m.in. dane o inflacji producenckiej (PPI). Ceny produkcji sprzedanej przemysłu w lutym 2026 r. spadły o 2,3 proc. r/r i wzrosły o 0,1 proc. m/m. Konsensus PAP zakładał odpowiednio -2,4 proc. i 0,0 proc.

W czwartek poznaliśmy też najnowsze dane o wynagrodzeniach i pakiet danych z polskiego sektora budowlanego.

„W lutym polska gospodarka pozostawała dalej zmrożona. O ile produkcja przemysłowa odbiła zgodnie z planem (do +1,5 proc. r/r), o tyle w budownictwie dalej notowaliśmy dwucyfrowe spadki (-13,7 proc. r/r) – zauważyli analitycy Banku Pekao.

Jak dodali, to się zmieniło w marcu, ale póki co I kwartał 2026 r. zapowiada się na jeden z gorszych dla tej branży w historii (-8 proc. kw/kw).

„Generalnie, budownictwo w ten sposób spada z dwóch powodów: brak środków UE (vide 2012, 2016 i 2024) i pogoda (2010 i 2026). Dobra wiadomość jest taka, że większość opóźnień uda się nadrobić w dalszej części roku. Zła jest taka, że nie wszystko i prognozy inwestycji na ten rok trzeba było trochę obciąć – stwierdzili w komentarzu na platformie X.

Port Gdańsk
Fot. Mateusz Wlodarczyk/NurPhoto via Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes
Włochy alternatywą dla Dubaju i Hiszpanii na rynku nieruchomości? Dekpol z pierwszą inwestycją w regionie
19.03.2026
Główne indeksy na czerwono, energetyka wytraca część wzrostów. Orange najlepszy w WIG20. Dzień na GPW 18 marca 2026 r.
Środa przyniosła spadki wszystkich głównych indeksów na warszawskiej giełdzie. Wśród spółek WIG20 najlepiej wypadł Orlen, z kolei najsłabszy był CD Projekt. Spółki energetyczne zniżkowały po dwucyfrowych wzrostach z wtorku. Inwestorzy czekają na decyzję Fed ws. stóp procentowych w USA.
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
InPost rzuca rękawicę Allegro: powstało narzędzie AI do robienia zakupów. Bez prowizji dla sprzedających
To jedna z największych rewolucji w polskim e-commerce od lat. InPost uruchamia asystenta AI, dzięki któremu będzie można robić zakupy z poziomu aplikacji InPost Mobile. Narzędzie już teraz pozwoli na zakupy u 4 tys. sprzedających. Bez prowizji. Co to oznacza dla branży?
16.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Enterprise Investors w suplementach „bez ściemy". Formeds mierzy w milion Polaków
Doświadczony finansista założył fundusz i kupił producenta suplementów diety z czystym składem. Od miesięcy rozwija go z nowym partnerem, który pomaga podwoić produkcję bez tzw. „parszywej dwunastki”. Na wielomiliardowym rynku działa mnóstwo firm wątpliwej jakości. – Nie musieliśmy się obawiać, że ryzykujemy reputacją, na którą pracujemy od blisko czterech dekad – mówi Michał Kędzia, partner w Enterprise Investors.
19.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Warner Bros. wygrywa Oscary, ale traci niezależność. Triumf, który przypadnie nowemu właścicielowi
Studio, które od miesięcy znajduje się w centrum spekulacji i wkrótce ma zostać przejęte w jednej z największych transakcji w historii branży filmowej, zdobyło rekordową liczbę Oscarów. Zgarnęło 11 statuetek, co wywołało pozytywną reakcję inwestorów i przełożyło się na wzrost kursu akcji Warner Bros. Discovery. Problem w tym, że beneficjentem tego sukcesu będzie już ktoś inny – przyszły właściciel, koncern Paramount Skydance.
17.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Sojusz gigantów. Allegro i Lux Med rozkręcą usługi medyczne w e-commerce. „Wierzymy w gigantyczny sukces"
Liderzy e-commerce i opieki medycznej połączyli siły, by rozpowszechnić dostęp do zdrowotnych usług. Dla Allegro to element strategii wejścia na wart setki miliardów złotych rynek usług. Grupę Lux Med ma to przybliżyć do miliona indywidualnych klientów. Dla obu firm to dopiero początek.
16.03.2026