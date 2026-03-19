Produkcja przemysłowa w lutym 2026 r. w górę powyżej prognozy

Produkcja przemysłowa w lutym 2026 r. wzrosła o 1,5 proc. rok do roku i 2,7 proc. miesiąc do miesiąca – podał GUS.

Konsensus PAP zakładał wzrost odpowiednio o 1,3 i 3,1 proc.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w lutym 2026 r. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 1,7 proc. wyższym niż w analogicznym miesiącu 2025 r. i o 0,6 proc. wyższym niż w styczniu.

Pekao: w lutym polska gospodarka pozostawała zmrożona

Oprócz tego, GUS podał m.in. dane o inflacji producenckiej (PPI). Ceny produkcji sprzedanej przemysłu w lutym 2026 r. spadły o 2,3 proc. r/r i wzrosły o 0,1 proc. m/m. Konsensus PAP zakładał odpowiednio -2,4 proc. i 0,0 proc.

W czwartek poznaliśmy też najnowsze dane o wynagrodzeniach i pakiet danych z polskiego sektora budowlanego.

„W lutym polska gospodarka pozostawała dalej zmrożona. O ile produkcja przemysłowa odbiła zgodnie z planem (do +1,5 proc. r/r), o tyle w budownictwie dalej notowaliśmy dwucyfrowe spadki (-13,7 proc. r/r) – zauważyli analitycy Banku Pekao.

Jak dodali, to się zmieniło w marcu, ale póki co I kwartał 2026 r. zapowiada się na jeden z gorszych dla tej branży w historii (-8 proc. kw/kw).

„Generalnie, budownictwo w ten sposób spada z dwóch powodów: brak środków UE (vide 2012, 2016 i 2024) i pogoda (2010 i 2026). Dobra wiadomość jest taka, że większość opóźnień uda się nadrobić w dalszej części roku. Zła jest taka, że nie wszystko i prognozy inwestycji na ten rok trzeba było trochę obciąć – stwierdzili w komentarzu na platformie X.

