Prokuratura umorzyła śledztwo w dwóch wątkach sprawy „zamachu stanu”.

Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie wygaszenia mandatów poselskich Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, a także w sprawie podżegania marszałka Sejmu do niezaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta.

Do umorzenia doszło 25 czerwca, jednak rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Skiba informację podał we wtorek.

Chodzi o śledztwo, które wszczął zastępca Prokuratora Generalnego Michał Ostrowski po zawiadomieniu prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego. W lutym 2025 r. przejęła je warszawska prokuratura. Śledczy badali „podejrzenia popełnienia przestępstwa zamachu stanu” na najważniejsze organy państwa, w tym Trybunał Konstytucyjny, premiera, marszałków sejmu i senatu, sądownictwo i prokuraturę, a także media publiczne.

Umorzono śledztwa w sprawie wygaszenia mandatów poselskich polityków PiS Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika przez ówczesnego marszałka Sejmu Szymona Hołownię, a także podżegania marszałka do niezaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta. Sam marszałek sejmu w wypowiedziach medialnych nazwał tę propozycję „podżeganiem go do zamachu stanu”.

W obu przypadkach śledczy uznali, że nie ma znamion popełnienia przestępstwa.

W pierwszej sprawie prokurator wskazał, że działania marszałka były legalne, wynikały z obowiązku wykonania prawomocnego wyroku, a ewentualne naruszenia formalne nie stanowiły przestępstwa.

Z kolei w drugiej sprawie prokurator ustalił, że nikt „wprost takich propozycji, sugestii, a tym bardziej nacisków nie składał”, a słowa marszałka „odnosiły się wyłącznie do medialnych wypowiedzi innych osób, sugerujących różne scenariusze polityczne”.

Wcześniej, w kwietniu, umorzony został wątek śledztwa dotyczący podejrzenia wywierania nacisków na członków Państwowej Komisji Wyborczej podczas zajmowania się sprawozdaniem finansowym komitetu PiS z wyborów 2023 r. Rzecznik prokuratury poinformował wtedy, że prokurator stwierdziła, iż do nacisków nie doszło.

Również we wtorek rzecznik poinformował o umorzeniu śledztwo w sprawie „dwóch wież”.

Źródło: PAP, XYZ