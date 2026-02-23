Przejęcie na rynku diet pudełkowych. Cateromarket trafia do Goodspeed

Grupa Goodspeed sfinalizowała przejęcie Cateromarket – platformy sprzedaży i porównywarki cenowej diet pudełkowych. Transakcja ma wzmocnić platformę Foodango należącą do grupy.

Cateromarket, jedna z najdłużej działających platform sprzedaży diet pudełkowych w Polsce, trafiła w ręce Grupy Goodspeed.

Celem nowego właściciela jest integracja Cateromarket z własną platformą Foodango, by zwiększyć zasięg tej drugiej.

„Transakcja wpisuje się w długofalową strategię Goodspeed, zakładającą budowę zintegrowanego ekosystemu dla branży cateringu dietetycznego, łączącego logistykę i technologię oraz e-commerce” – czytamy w komunikacie.

– Przejęcie Cateromarket wpisuje się w naszą strategię budowania wiodącej platformy e-commerce w segmencie diet pudełkowych. Zyskujemy skalę, nowych użytkowników i silniejszą pozycję rynkową – zapewnia szef Foodango Jakub Gierasimiuk.