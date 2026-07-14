Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 14.07.2026
NEWSROOM XYZ
14.07.2026 14:12

Przemysław Czarnek sugeruje zawieszenie pomocy dla Ukrainy. Prezes PiS reaguje

Przemysław Czarnek zasugerował zawieszenie pomocy dla Ukrainy w celu zmuszenia Kijowa do zmiany stanowiska wobec Polski. Słowa te spotkały się z reakcją prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, który ogłosił, że sprawą zajmie się kierownictwo partii.

Na zdjęciu prezes PiS Jarosław Kaczyński
„Pomoc militarna, realizowana także przez UE na rzecz Ukrainy, jest bezwzględnie potrzebna” – zapewnił Jarosław Kaczyński.
Fot. PAP/Radek Pietruszka

Trzeba zmusić Unię Europejską – również naszą pozycją w UE – do tego, żeby zaprzestać na ten moment finansowania w jakikolwiek sposób zbrojeń na Ukrainie i odbudowy Ukrainy, dopóki Ukraina nie wejdzie na ścieżkę wartości proludzkich – powiedział wiceprezes i kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera Przemysław Czarnek na antenie TV Republika.

Kandydat PiS na premiera odniósł się w ten sposób do sporu polsko-ukraińskiego o gloryfikację UPA.

Trzeba zmusić Unię Europejską [...] do tego, żeby zaprzestać na ten moment finansowania w jakikolwiek sposób zbrojeń na Ukrainie i odbudowy Ukrainy, dopóki Ukraina nie wejdzie na ścieżkę wartości proludzkich

W odpowiedzi premier i szef Koalicji Obywatelskiej Donald Tusk powiedział, że to „zabójcza polityka”, do której prowadzi „licytacja na antyukraińskość”.

– Jeśli o jakiejś decyzji [rządu PiS – przyp. red.] mogę powiedzieć w samych superlatywach, to była to decyzja o udzieleniu natychmiastowej pomocy Ukrainie, bo dzięki temu być może Ukraina przetrwała te najtrudniejsze dni i tygodnie.

Z kolei wicepremier i szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz stwierdził, że wypowiedź „zagraża bezpieczeństwu państwa polskiego i całej Europy”.

Na słowa te zareagował także prezes PiS Jarosław Kaczyński.

„Prawo i Sprawiedliwość stoi i zawsze stało na stanowisku, iż pomoc militarna, realizowana także przez UE na rzecz Ukrainy, jest bezwzględnie potrzebna. To kluczowa sprawa z punktu widzenia polskiej racji stanu i naszego bezpieczeństwa. Sprawa wypowiedzi pana Przemysława Czarnka zostanie wyjaśniona przez kierownictwo partii” – napisał na platformie X.

W sobotę 11 lipca, w 83. rocznicę krwawej niedzieli, Przemysław Czarnek ogłosił, że Prawo i Sprawiedliwość złoży projekt uchwały przeciwko wejściu Ukrainy do Unii Europejskiej. „Ukraina nie może odwoływać się do ludobójców ani do wprost nazistowskich idei” – mówił, nawołując do „powstrzymania Zełenskiego”.

Źródło: PAP, XYZ

Nadzieja PiS w drugim progu podatkowym. Czy to będzie gamechanger?
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Polityka Świat
27 kg rachunków samorządowca. Francuzi uruchomili obywatelskie śledztwo
Przez niemal 1700 dni dziennikarze walczyli o ujawnienie wydatków władz regionu Owernia-Rodan-Alpy. Gdy wreszcie otrzymali około 7,7 tys. nieuporządkowanych dokumentów, zaprosili czytelników do ich…
12.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
PFR Ventures: startup na wczesnym etapie może liczyć na ok. 3 mln zł. Rosną rundy seed
Choć największy rozgłos zyskują wielomilionowe rundy finansowania, to właśnie mniejsze transakcje decydują o rozwoju większości młodych spółek technologicznych. Na rynku przybywa inwestycji…
14.07.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Prof. Bogdan Góralczyk: Nowy rząd na Węgrzech odwraca system Viktora Orbána
Węgierski rząd korzysta z kwalifikowanej większości w parlamencie, by głęboko zmieniać konstytucję, instytucje państwa, media i gospodarkę. Péter Magyar zapowiada odejście od „demokracji…
14.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Deweloper obrywa za cały rynek. Raport pokazuje, co naprawdę złości internautów
Deweloper stał się w sieci symbolem wszystkich problemów mieszkaniowych. Z raportu Res Futura wynika jednak, że większość zarzutów dotyczy flippingu, cen i polityki państwa, a rozmowa o najmie…
13.07.2026
Kategorie artykułu: Świat
Kryzys klimatyczny w Afryce uderza w Europę. To dopiero początek
W minionych dwóch latach najpierw susza wypaliła pola kukurydzy od Namibii, przez Zambię po Malawi, przynosząc głód i paraliż energetyczny. Później pas subsaharyjski zalały nawałnice. Meteorolodzy…
12.07.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Péter Magyar chce rozliczać poprzedni rząd inaczej niż Donald Tusk. Jak ma działać NVVH?
Na Węgrzech powstaje urząd, który będzie tropił przypadki bezprawnego przejmowania majątku publicznego i pomagał odzyskiwać nielegalnie przejęte aktywa. Szeroki zakres jego kompetencji budzi jednak…
13.07.2026