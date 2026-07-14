Przemysław Czarnek sugeruje zawieszenie pomocy dla Ukrainy. Prezes PiS reaguje

Przemysław Czarnek zasugerował zawieszenie pomocy dla Ukrainy w celu zmuszenia Kijowa do zmiany stanowiska wobec Polski. Słowa te spotkały się z reakcją prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, który ogłosił, że sprawą zajmie się kierownictwo partii.

„Pomoc militarna, realizowana także przez UE na rzecz Ukrainy, jest bezwzględnie potrzebna” – zapewnił Jarosław Kaczyński.

Fot. PAP/Radek Pietruszka

– Trzeba zmusić Unię Europejską – również naszą pozycją w UE – do tego, żeby zaprzestać na ten moment finansowania w jakikolwiek sposób zbrojeń na Ukrainie i odbudowy Ukrainy, dopóki Ukraina nie wejdzie na ścieżkę wartości proludzkich – powiedział wiceprezes i kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera Przemysław Czarnek na antenie TV Republika.

Kandydat PiS na premiera odniósł się w ten sposób do sporu polsko-ukraińskiego o gloryfikację UPA.

Trzeba zmusić Unię Europejską [...] do tego, żeby zaprzestać na ten moment finansowania w jakikolwiek sposób zbrojeń na Ukrainie i odbudowy Ukrainy, dopóki Ukraina nie wejdzie na ścieżkę wartości proludzkich

W odpowiedzi premier i szef Koalicji Obywatelskiej Donald Tusk powiedział, że to „zabójcza polityka”, do której prowadzi „licytacja na antyukraińskość”.

– Jeśli o jakiejś decyzji [rządu PiS – przyp. red.] mogę powiedzieć w samych superlatywach, to była to decyzja o udzieleniu natychmiastowej pomocy Ukrainie, bo dzięki temu być może Ukraina przetrwała te najtrudniejsze dni i tygodnie.

Z kolei wicepremier i szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz stwierdził, że wypowiedź „zagraża bezpieczeństwu państwa polskiego i całej Europy”.

Na słowa te zareagował także prezes PiS Jarosław Kaczyński.

„Prawo i Sprawiedliwość stoi i zawsze stało na stanowisku, iż pomoc militarna, realizowana także przez UE na rzecz Ukrainy, jest bezwzględnie potrzebna. To kluczowa sprawa z punktu widzenia polskiej racji stanu i naszego bezpieczeństwa. Sprawa wypowiedzi pana Przemysława Czarnka zostanie wyjaśniona przez kierownictwo partii” – napisał na platformie X.

Prawo i Sprawiedliwość stoi i zawsze stało na stanowisku, iż pomoc militarna, realizowana także przez UE na rzecz Ukrainy, jest bezwzględnie potrzebna. To kluczowa sprawa z punktu widzenia polskiej racji stanu i naszego bezpieczeństwa. Sprawa wypowiedzi Pana @CzarnekP zostanie… — Jarosław Kaczyński (@OficjalnyJK) July 14, 2026

W sobotę 11 lipca, w 83. rocznicę krwawej niedzieli, Przemysław Czarnek ogłosił, że Prawo i Sprawiedliwość złoży projekt uchwały przeciwko wejściu Ukrainy do Unii Europejskiej. „Ukraina nie może odwoływać się do ludobójców ani do wprost nazistowskich idei” – mówił, nawołując do „powstrzymania Zełenskiego”.

Źródło: PAP, XYZ