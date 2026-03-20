PSL zapowiada złożenie „poprawionej wersji” prezydenckiego projektu SAFE 0 proc.

Wicepremier i lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że jego partia złoży „poprawioną wersję” projektu SAFE 0 proc., który przedstawił prezydent Karol Nawrocki. Zapowiedź padła podczas wymiany zdań z internautami w mediach społecznościowych.

Szef PSL zapewnił, że partia już w przyszłym tygodniu złoży w sejmie projekt ustawy „na wzór propozycji prezydenta Nawrockiego”. Ma on być „pozbawiony błędów”, które znalazły się w prezydenckim projekcie.

Dodał, że ma nadzieję, iż deklaracje prezesa NBP Adama Glapińskiego ws. wypracowania zysku okażą się prawdziwe. Pieniądze mają trafić na obronność.

Zapewnił też, że projekt PSL będzie wskazywał jako beneficjentów dodatkowych pieniędzy nie tylko Wojsko Polskie, ale też Policję, Straż Graniczną i inne służby.

Wcześniej projekt ustawy w tej sprawie złożyła Kancelaria Prezydenta. Miał on powołać Polski Fundusz Inwestycji Obronnych, jednak w piątek marszałek sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiedział, że projekt nie będzie procedowany.

Wicepremier zadeklarował też, że rząd „doprowadzi do końca” unijny program SAFE. Ustawę wdrażającą program zawetował w ubiegłym tygodniu prezydent. W odpowiedzi rząd przyjął uchwałę ws. Programu Polska Zbrojna, która upoważnia szefa MON oraz ministra finansów do podpisania umowy oraz dokumentów dotyczących pożyczki SAFE.

Polski wniosek złożony do programu opiewał na 43,7 mld euro i był najwyższy w programie wartym łącznie 150 mld euro. Prezydent oraz prezes NBP przedstawili alternatywę, według której bank mógłby dokonać aktualizacji wyceny złota posiadanego przez polski bank centralny przez „aktywne zarządzanie rezerwami”. Miałoby to wygenerować prawie 200 mld zł zysku w perspektywie kilku lat.

Źródło: PAP