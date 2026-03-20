Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 20.03.2026
NEWSROOM XYZ
20.03.2026 20:32

PSL zapowiada złożenie „poprawionej wersji” prezydenckiego projektu SAFE 0 proc.

Wicepremier i lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że jego partia złoży „poprawioną wersję” projektu SAFE 0 proc., który przedstawił prezydent Karol Nawrocki. Zapowiedź padła podczas wymiany zdań z internautami w mediach społecznościowych.

Szef PSL zapewnił, że partia już w przyszłym tygodniu złoży w sejmie projekt ustawy „na wzór propozycji prezydenta Nawrockiego”. Ma on być „pozbawiony błędów”, które znalazły się w prezydenckim projekcie.

Dodał, że ma nadzieję, iż deklaracje prezesa NBP Adama Glapińskiego ws. wypracowania zysku okażą się prawdziwe. Pieniądze mają trafić na obronność.

Zapewnił też, że projekt PSL będzie wskazywał jako beneficjentów dodatkowych pieniędzy nie tylko Wojsko Polskie, ale też Policję, Straż Graniczną i inne służby.

Wcześniej projekt ustawy w tej sprawie złożyła Kancelaria Prezydenta. Miał on powołać Polski Fundusz Inwestycji Obronnych, jednak w piątek marszałek sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiedział, że projekt nie będzie procedowany.

Wicepremier zadeklarował też, że rząd „doprowadzi do końca” unijny program SAFE. Ustawę wdrażającą program zawetował w ubiegłym tygodniu prezydent. W odpowiedzi rząd przyjął uchwałę ws. Programu Polska Zbrojna, która upoważnia szefa MON oraz ministra finansów do podpisania umowy oraz dokumentów dotyczących pożyczki SAFE.

Polski wniosek złożony do programu opiewał na 43,7 mld euro i był najwyższy w programie wartym łącznie 150 mld euro. Prezydent oraz prezes NBP przedstawili alternatywę, według której bank mógłby dokonać aktualizacji wyceny złota posiadanego przez polski bank centralny przez „aktywne zarządzanie rezerwami”. Miałoby to wygenerować prawie 200 mld zł zysku w perspektywie kilku lat.

Źródło: PAP

Sprawdzamy SAFE w Europie. Tylko w Polsce stał się ogniwem walki politycznej
Władysław Kosiniak-Kamysz
Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że jego partia złoży „poprawioną wersję” projektu SAFE 0 proc.
PAP/Łukasz Gągulski
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Analizy
Polacy szczęśliwi jak Amerykanie. Media społecznościowe zagrożeniem dla satysfakcji z życia
Wyniki najnowszego World Happiness Report pokazują, że pod względem zadowolenia z życia Polska awansowała na najwyższe miejsce w historii, wyprzedzając m.in. Wielką Brytanię i Kanadę. To część szerszego trendu, w którym kraje Europy Środkowo-Wschodniej szybko poprawiają swoją pozycję na drabinie szczęścia. Polska awansuje w globalnym rankingu szczęścia i osiąga najlepszy wynik w historii. Analizujemy, skąd bierze się ten trend i jak wypadamy na tle innych gospodarek.
19.03.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Szczyt UE: ETS dzieli, supernadzór w zawieszeniu, a Ukraina czeka na 90 mld euro
Szczyt Rady Europejskiej 19–20 marca miał być poświęcony konkurencyjności i jednolitemu rynkowi. Zamiast tego przywódcy ugrzęźli w sporach o energię, wojnę i Ukrainę — a także w coraz bardziej politycznym konflikcie o przyszłość unijnego rynku emisji CO2 i supernadzoru finansowego.
20.03.2026
Kategorie artykułu: Technologia
Transfer technologii na uczelniach jest niedofinansowany. Czy venture building udrożni system?
Program realizowany we współpracy z PACTT i Commercialization Reactor ma zwiększyć liczbę akademickich spółek technologicznych w Polsce.
20.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Biedronka kupi część Carrefoura? Żabka: To nie zatrzyma naszej ekspansji
Lider handlu spożywczego jest zainteresowany franczyzowym biznesem francuskiej sieci, co mogłoby zagrozić planowi otwarcia kolejnych tysięcy Żabek. Największy operator małoformatowych sklepów bez obaw podkreśla, że Carrefour ma ich mniej niż 500, więc sam prawie trzykrotnie więcej otwiera w rok. Świętuje rekordowe wyniki, w tym przebicie 1 mld zł zysku netto, i jest na dobrej drodze do 45 mld zł końcowej sprzedaży.
20.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Polityka
Prezes PFR: będziemy sprzedawać spółki i pozyskiwać kapitał z zewnątrz. „Każda złotówka ma mobilizować drugą" (WYWIAD)
Polski Fundusz Rozwoju przygotowuje się do sprzedaży niektórych z 50 spółek w portfelu i chce mocniej sięgnąć po kapitał zewnętrzny – zapowiada jego prezes Piotr Matczuk w rozmowie z XYZ. Instytucja ma pełnić rolę „koordynatora przepływu kapitału” i – jak podkreśla – każda zainwestowana złotówka ma uruchamiać kolejne z rynku. W planach są też nowe projekty i współpraca z sektorem finansowym w Innovate Poland.
20.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Kampus XYZ Technologia
Zlot kadry kierowniczej uczelni technicznych. W tle: pieniądze, wynalazki i spór o patenty
Prorektorzy uczelni technicznych z całej Polski będą dziś debatować w Lublinie nad efektywnością prowadzonych badań z punktu widzenia gospodarki i biznesu. Bez udziału biznesu i ekspertów od transferu technologii. Czy to ma sens? Wszystkie uczelnie w Polsce zgłosiły łącznie do ewaluacji 7 tys. patentów uzyskanych w cztery lata. Ale realna komercjalizacja jest znikoma. Tylko 5 proc. wyników badań ma potencjał rynkowy, a przychody uczelni z wdrożeń to zaledwie 0,01 proc. nakładów na ich badania.
19.03.2026