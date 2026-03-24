PSL złożył projekt ustawy o Polskim Funduszu Inwestycji Obronnych. To „poprawiony” SAFE 0 proc. prezydenta

Wicepremier i prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego przekazał, że jego klub złożył w sejmie projekt ustawy o Polskim Funduszu Inwestycji Obronnych. „Dokument naprawia błędy projektu prezydenckiego” – zapewnia Władysław Kosiniak-Kamysz.

– Złożyliśmy przed chwilą u marszałka Sejmu ustawę o Polskim Funduszu Inwestycji Obronnych autorstwa klubu PSL, która naprawia błędy projektu prezydenckiego – oświadczył Władysław Kosiniak-Kamysz we wtorek w sejmie.

Wicepremier podkreślił, że chce skorzystać z „pomysłu prezesa NBP i inicjatywy prezydenta”, lecz widział w nich „wady o charakterze konstytucyjnym”.

Polecamy: Sprawdzamy SAFE w Europie. Tylko w Polsce stał się ogniwem walki politycznej

– Dlatego zmieniliśmy kilka obszarów w tym przedłożeniu i składamy to jako inicjatywę poselską klubu PSL – powiedział.

Projekt PSL rozszerza zakres finansowania tak, by objąć także Policję, Straż Graniczną i służby specjalne, a także obszary cyberbezpieczeństwa i wojskowej służby zdrowia.

Wcześniej projekt ustawy w tej sprawie złożyła Kancelaria Prezydenta. Miał on powołać Polski Fundusz Inwestycji Obronnych. W piątek 20 marca marszałek sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiedział jednak, że projekt nie będzie procedowany.

Unijny program SAFE przewiduje finansowanie na poziomie 150 mld euro w skali całej UE. Polski wniosek opiewał na 43,7 mld euro i był najwyższym z wszystkich. Prezydent Karol Nawrocki oraz prezes NBP Adam Glapiński przedstawili alternatywę, według której bank mógłby dokonać aktualizacji wyceny złota posiadanego przez polski bank centralny przez „aktywne zarządzanie rezerwami”. Miałoby to wygenerować prawie 200 mld zł zysku w perspektywie kilku lat.

– Jeżeli są pieniądze w Narodowym Banku Polskim, to jesteśmy tym jak najbardziej zainteresowani – stwierdził we wtorek wicepremier.

Źródło: PAP, XYZ