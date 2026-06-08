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08.06.2026 20:00

PwC Polska z nowym zarządem od lipca 2026 r.

Od 1 lipca 2026 r. zmieni się skład zarządu PwC Polska. Do władz firmy dołączą cztery nowe osoby, a funkcję prezesa obejmie Przemek Paprotny.

Zmiany obejmą część kluczowych stanowisk kierowniczych w jednej z największych firm świadczących usługi audytorskie, doradcze i podatkowe w Polsce. Nowa kadencja zarządu PwC Polska rozpocznie się 1 lipca 2026 r.

Do zarządu spółki wejdą:

Aleksandra Bańkowska jako liderka obszaru Clients & Markets,

Marta Pabiańska jako liderka Tax, Legal & People,

Bartłomiej Styrnik jako lider Financial Crime Unit,

Piotr Wyszogrodzki jako lider działu Assurance.

W składzie zarządu pozostaną natomiast Adam Demusiak, odpowiedzialny za obszar Deals, Mariusz Śpiewak, kierujący obszarem Consulting, oraz Piotr Wiewiórka pełniący funkcję Chief Operating Officer.

Zmiany w zarządzie zbiegają się z objęciem stanowiska prezesa przez Przemka Paprotnego, który od 1 lipca 2026 r. zastąpi Michała Mastalerza. Z obecnego składu zarządu odejdą Mariusz Dziurdzia, Damian Kalinowski, Tomasz Kassel, Michał Mastalerz, Agnieszka Ostaszewska oraz Katarzyna Podgórna.

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Nowa członkini zarządu Aleksandra Bańkowska jest partnerką PwC Polska i kieruje siecią kancelarii PwC Legal w Europie Środkowo-Wschodniej. Ma ponad 20 lat doświadczenia w sektorze bankowości i finansów. Specjalizuje się m.in. w regulacjach sektora finansowego, nowych technologiach, cyberbezpieczeństwie oraz obsłudze prawnej transakcji finansowych i restrukturyzacji zadłużenia.

Marta Pabiańska, związana z PwC od 2006 r., odpowiada obecnie za rozwój działalności doradczej w obszarze podatkowym. Od ponad 20 lat zajmuje się doradztwem podatkowym i transakcyjnym, szczególnie dla klientów z sektora nieruchomości. Wspiera fundusze inwestycyjne, firmy private equity, deweloperów i przedsiębiorstwa rodzinne w projektach związanych z międzynarodowym planowaniem podatkowym, przejęciami oraz badaniami due diligence.

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Bartłomiej Styrnik to partner związany z PwC od 16 lat i kierujący obecnie Financial Crime Unit. Specjalizuje się w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz w regulacjach sektora finansowego.

Piotr Wyszogrodzki, partner w dziale audytu i usług doradczych, pracuje w PwC od 27 lat. W przeszłości zarządzał działem Assurance w Polsce oraz pełnił funkcje kierownicze w strukturach regionalnych i globalnych firmy.

Przemek Paprotny, PwC.
Przemek Paprotny, PwC. Fot. materiały prasowe
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