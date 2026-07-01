PwC w Europie Środkowo-Wschodniej ma nowy zarząd. Połowa to Polacy

W nowym zarządzie PwC w Europie Środkowo-Wschodniej połowę stanowią Polacy. Na czele organu stanęła Agnieszka Gajewska. „Mamy realną szansę na przemodelowanie naszego biznesu” – mówi.

Od środy PwC w Europie Środkowo-Wschodniej ma nowy zarząd. Na jego czele stanęła Agnieszka Gajewska, która zastąpiła Adama Krasonia.

Choć pod PwC w Europie Środkowo-Wschodniej podlega 27 państw, spośród 12 członków zarządu połowę stanowią Polacy. Oprócz nowej prezes są to:

Piotr Nogajczyk – dyrektor operacyjny

Małgorzata Górna – dyrektor ds. transformacji

Sławek Krempa – dyrektor ds. ryzyka

Mariusz Chudy – szef obszaru doradztwa

Jan Tokarski – szef obszaru podatków, prawa i usług kadrowych

– Mamy ambitnych, przedsiębiorczych ludzi w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej, znajomość technologii i realną szansę na przemodelowanie naszego biznesu, by jeszcze lepiej wspierać naszych klientów w budowaniu długoterminowej wartości. Jestem przekonana, że doświadczenie i zaangażowanie polskich liderów w naszym nowym zarządzie regionalnym pozwoli na osiągnięcie naszych ambitnych celów i na lepszą współpracę w regionie – mówi Agnieszka Gajewska.

Takżę PwC Polska ma od środy nowego prezesa. Jest nim Przemek Paprotny, który zastapił Michała Mastalerza.