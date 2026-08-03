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NEWSROOM XYZ
03.08.2026 12:54

Qemetica wchodzi do Australii. „Chcemy dywersyfikować przychody"

Qemetica Sebastiana Kulczyka uruchomiła sprzedaż na rynku australijskim, na którym zamierza oferować produkty dla rolnictwa. Australia pozostaje atrakcyjnym rynkiem dla sektora rolniczego z uwagi na swoją wielkość i tempo rozwoju.

Fabryka soli w Janikowie
Fabryka soli w Janikowie. Fot.: K+S

– Australia to dla nas nie tylko nowy rynek, lecz strategiczny ruch dla całej Grupy, który pozwoli nam jeszcze lepiej dywersyfikować przychody: geograficznie, sezonowo i walutowo – powiedział prezes Qemetiki Kamil Majczak.

Australia to jedna z najbogatszych gospodarek świata per capita. Oferuje stabilne i sprzyjające otoczenie regulacyjne oraz otwartość na współpracę z nowymi podmiotami, co przekłada się na bardzo atrakcyjne warunki rozwoju sprzedaży.

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– Atutem jest też jej położenie na półkuli południowej. Odwrócone cykle rolnicze wspierają optymalizację sezonowości i zwiększają efektywność zarządzania sprzedażą – powiedział Edgardo Iglesias, Head of Qemetica Agricultural Solutions należącej do Grupy Qemetica.

Od sody do nowych segmentów. Qemetica realizuje nową strategię

Qemetica (wcześniej CIECH) to jedna z największych grup chemicznych, należąca do Sebastiana Kulczyka. Firma zajmuje się produkcją m.in. sody kalcynowanej i oczyszczonej, krzemianów, krzemionki, środków ochrony roślin, pianek poliuretanowych i opakowań szklanych. Największym biznesem pozostaje soda, odpowiadająca za około 68 proc. przychodów grupy.

Grupa przyjęła strategię na lata 2024-2029, zakładającą zmniejszenie zależności od biznesu sodowego, rozwój działalności międzynarodowej oraz inwestowanie w bardziej perspektywiczne segmenty.

Qemetica działa globalnie, na każdym kontynencie. Poszczególne segmenty mają jednak różny zasięg. Przykładowo soda jest głównie sprzedawana w Europie i Afryce, a krzemiany w Europie, Azji i Ameryce Północnej. W ostatnim czasie Qemetica znacząco zwiększyła swoją obecność m.in. w Niemczech, Francji, we Włoszech, w Wielkiej Brytanii czy Irlandii.

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Źródło: PAP

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