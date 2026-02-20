Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 20.02.2026
20.02.2026 21:12

Rada Wierzycieli PKP Cargo ma czas do 17 marca na opinię o planie restrukturyzacji

Rada Wierzycieli PKP Cargo do 17 marca 2026 r. musi przedstawić stanowisko wobec planu restrukturyzacyjnego spółki. Po tym terminie sędzia-komisarz może rozważyć jego zatwierdzenie, nawet jeśli dokument będzie jeszcze modyfikowany.

Zarządca masy sanacyjnej PKP Cargo poinformował, że 20 lutego 2026 r. sędzia-komisarz wydał zarządzenie zobowiązujące Radę Wierzycieli do złożenia opinii na temat planu restrukturyzacyjnego oraz ewentualnych korekt lub wyjaśnień. Termin na przedstawienie stanowiska upływa 17 marca 2026 r.

Spółka podkreśliła, że po upływie tego terminu sędzia-komisarz rozważy zatwierdzenie planu w aktualnym kształcie. Jednocześnie zaznaczono, że plan może być nadal zmieniany także po zatwierdzeniu, a opinia Rady Wierzycieli nie ma charakteru formalnie blokującego przyjęcie dokumentu.

Według stanowiska sędziego-komisarza cele postępowania sanacyjnego wymagają zatwierdzenia planu bez zbędnej zwłoki, aby zarządca i spółka mogły podejmować czynności prawne i faktyczne objęte ochroną prawną wynikającą z zatwierdzonego planu restrukturyzacyjnego.

Na początku lutego 2026 r. Rada Wierzycieli uznała, że na obecnym etapie nie zajmuje jednoznacznie pozytywnego ani negatywnego stanowiska wobec planu. Zgłosiła zastrzeżenia do jego treści oraz wnioskowała o zobowiązanie zarządcy do uzupełnienia dokumentu. Rekomendowała też ponowną dyskusję nad propozycjami układowymi, wskazując na ryzyko braku akceptacji ze strony wierzycieli.

Postępowanie restrukturyzacyjne PKP Cargo zostało otwarte latem 2024 r. W jego następstwie spółka przeprowadziła zwolnienia grupowe – zatrudnienie spadło o 3665 osób, a w 2025 r. zwolniono kolejnych 450 pracowników. Na koniec 2025 r. PKP Cargo zatrudniało ponad 8 tys. osób.

Plan restrukturyzacyjny trafił do sądu pod koniec czerwca 2025 r. Zakłada m.in. redukcję kosztów, renegocjację zobowiązań i zwiększenie przychodów, a także model spłaty zadłużenia wynoszącego blisko 3 mld zł. Przy skutecznej realizacji działań spółka zakłada osiągnięcie w 2031 r. EBITDA na poziomie ok. 1,296 mld zł.

PKP Cargo jest notowane na Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie; największym akcjonariuszem jest PKP SA z 33,01 proc. udziałów, a fundusze zarządzane przez Nationale-Nederlanden PTE SA mają 12,08 proc. W grudniu 2025 r. spółka pozwała Skarb Państwa na 1,522 mld zł w związku z wykonaniem tzw. decyzji węglowej z 2022 r., dotyczącej transportu węgla dla PGE Paliwa i Węglokoks.

lokomotywa PKP Cargo
Plan restrukturyzacyjny trafił do sądu pod koniec czerwca 2025 r. Zakłada m.in. redukcję kosztów, renegocjację zobowiązań i zwiększenie przychodów, a także model spłaty zadłużenia wynoszącego blisko 3 mld zł. Fot. Jaap Arriens/NurPhoto/NurPhoto via Getty Images
