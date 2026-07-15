Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 15.07.2026
NEWSROOM XYZ
15.07.2026 10:00

Rafał Trzaskowski: mamy nowe wiceprezydentki Warszawy

Magdalena Młochowska i Izabela Marcewicz-Jendrysik nowymi wiceprezydentkami miasta - ogłosił w środę Rafał Trzaskowski

Rafał Trzaskowski
Na początku lipca Trzaskowski poinformował, że dwie jego dotychczasowe zastępczynie Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra zrezygnowały ze stanowisk. Fot. PAP/Radek Pietruszka

– Dzisiaj przechodzimy do kolejnego etapu. Moją propozycję objęcia stanowisk wiceprezydentek Warszawy przyjęły Magdalena Młochowska i Izabela Marcewicz-Jendrysik – poinformował w środę prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Czytaj również: Kosmiczny wyścig miast rozstrzygnięty. Rząd wskazał polską stolicę space-techu

Magdalena Młochowska w 2012 r. została podsekretarzem stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji. Odpowiadała za kwestie samorządu terytorialnego. W 2016 r. objęła funkcję pełnomocniczki prezydenta Warszawy do spraw rozwiązywania problemów lokatorów. Kierowała też Biurem Polityki Lokalowej, a w 2021 r. została koordynatorką ds. zielonej Warszawy.

Izabela Marcewicz-Jendrysik kierowała m.in. Warszawskim Centrum Opieki Medycznej „Kopernik”, a ostatnio Narodowym Instytutem Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji.

Obie panie dołączą do obecnych wiceprezydentów: Tomasza Menciny i Karoliny Bober.

Na początku lipca Trzaskowski poinformował, że dwie jego dotychczasowe zastępczynie Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra zrezygnowały ze stanowisk. To rezultat doniesień medialnych w sprawie nieprawidłowości w Warszawskim Szpitalu Południowym.

Czytaj również: Politycy czy lekarze? Kto stracił na „aferze szpitalnej”?

– Wyciągniemy wnioski z raportu NIK o Szpitalu Południowym – zadeklarował też prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Dodał, że zależy mu, aby Szpital Południowy i warszawska opieka zdrowotna mogły funkcjonować normalnie.

NIK opublikowała w środę rano wyniki kontroli w Warszawskim Szpitalu Południowym. Raport wskazuje na wiele nieprawidłowości, m.in. w zakresie zarządzania placówką, organizacji pracy, rozliczania świadczeń z NFZ i przeznaczenia pomieszczeń szpitalnych.

Czytaj również: Kontrola NIK w Szpitalu Południowym. Jest wiele nieprawidłowości

Zaznaczył, że zareagował natychmiast po ujawnieniu nieprawidłowości w tym szpitalu. Podkreślił, że podjęte zostały decyzje dotyczące zarządu i rady nadzorczej tej placówki. Przypomniał, że przyjął też rezygnację dwóch swoich zastępczyń – Renaty Kaznowskiej i Aldony Machnowskiej-Góry, podjął też decyzję o odpolitycznieniu miejskich spółek.

– Po to mamy nowy zarząd i nowe kierownictwo ratusza, by wszystkie kwestie wyjaśnić – powiedział prezydent Warszawy.

Źródło: PAP

Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Newsy
Dzień na GPW. Podsumowanie notowań 14 lipca 2026 r.
Godzinę przed końcem sesji na warszawskiej giełdzie indeks WIG20 notował solidne wzrosty. Po publikacji szacunkowych wyników we wtorek 14 lipca 2026 r. mocno zwyżkował kurs Allegro, przy najwyższych…
14.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Pomoc publiczna dla nowej fabryki Solarisa. Znamy szczegóły inwestycji
Spółka Solaris Interurban Bus otrzyma pomoc publiczną od Skarbu Państwa. Pieniądze zostaną przekazane w związku z utworzeniem w Środzie Wielkopolskiej nowego zakładu produkującego zeroemisyjne…
14.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Empik celuje w miliardy na platformie handlowej. Moda, fitness i wyposażenie łazienki wśród nowości
Czołowy sprzedawca m.in. książek, płyt i zabawek coraz śmielej wchodzi w nowe kategorie. Pozwala mu na to własna platforma handlowa, najszybciej rosnący biznes w grupie, która wyraźnie przekroczy w…
14.07.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Péter Magyar chce rozliczać poprzedni rząd inaczej niż Donald Tusk. Jak ma działać NVVH?
Na Węgrzech powstaje urząd, który będzie tropił przypadki bezprawnego przejmowania majątku publicznego i pomagał odzyskiwać nielegalnie przejęte aktywa. Szeroki zakres jego kompetencji budzi jednak…
13.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes
CISO pod presją regulacyjną. „Odpowiedzialność nie idzie w parze z wpływem na decyzje biznesowe”
Kiedyś specjalista techniczny, dziś osoba odgrywająca strategiczną rolę w organizacji, łącząca kompetencje prawnika, menedżera i eksperta od technologii. Rola dyrektorów ds. bezpieczeństwa informacji…
14.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes
UE przedstawi reformę ETS. „Zielona transformacja wyszła z ideologicznego narożnika”
W tym tygodniu Komisja Europejska ma przedstawić propozycję zmian w systemie handlu emisjami. O tym, co może znaleźć się w pakiecie, na co liczy Polska i dlaczego transformacja energetyczna przestaje…
13.07.2026