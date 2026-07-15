Rafał Trzaskowski: mamy nowe wiceprezydentki Warszawy

Magdalena Młochowska i Izabela Marcewicz-Jendrysik nowymi wiceprezydentkami miasta - ogłosił w środę Rafał Trzaskowski

Na początku lipca Trzaskowski poinformował, że dwie jego dotychczasowe zastępczynie Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra zrezygnowały ze stanowisk. Fot. PAP/Radek Pietruszka

– Dzisiaj przechodzimy do kolejnego etapu. Moją propozycję objęcia stanowisk wiceprezydentek Warszawy przyjęły Magdalena Młochowska i Izabela Marcewicz-Jendrysik – poinformował w środę prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

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Magdalena Młochowska w 2012 r. została podsekretarzem stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji. Odpowiadała za kwestie samorządu terytorialnego. W 2016 r. objęła funkcję pełnomocniczki prezydenta Warszawy do spraw rozwiązywania problemów lokatorów. Kierowała też Biurem Polityki Lokalowej, a w 2021 r. została koordynatorką ds. zielonej Warszawy.

Izabela Marcewicz-Jendrysik kierowała m.in. Warszawskim Centrum Opieki Medycznej „Kopernik”, a ostatnio Narodowym Instytutem Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji.

Obie panie dołączą do obecnych wiceprezydentów: Tomasza Menciny i Karoliny Bober.

Na początku lipca Trzaskowski poinformował, że dwie jego dotychczasowe zastępczynie Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra zrezygnowały ze stanowisk. To rezultat doniesień medialnych w sprawie nieprawidłowości w Warszawskim Szpitalu Południowym.

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– Wyciągniemy wnioski z raportu NIK o Szpitalu Południowym – zadeklarował też prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Dodał, że zależy mu, aby Szpital Południowy i warszawska opieka zdrowotna mogły funkcjonować normalnie.

NIK opublikowała w środę rano wyniki kontroli w Warszawskim Szpitalu Południowym. Raport wskazuje na wiele nieprawidłowości, m.in. w zakresie zarządzania placówką, organizacji pracy, rozliczania świadczeń z NFZ i przeznaczenia pomieszczeń szpitalnych.

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Zaznaczył, że zareagował natychmiast po ujawnieniu nieprawidłowości w tym szpitalu. Podkreślił, że podjęte zostały decyzje dotyczące zarządu i rady nadzorczej tej placówki. Przypomniał, że przyjął też rezygnację dwóch swoich zastępczyń – Renaty Kaznowskiej i Aldony Machnowskiej-Góry, podjął też decyzję o odpolitycznieniu miejskich spółek.

– Po to mamy nowy zarząd i nowe kierownictwo ratusza, by wszystkie kwestie wyjaśnić – powiedział prezydent Warszawy.

Źródło: PAP