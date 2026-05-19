Raport: 95 proc. dużych firm na świecie ma strategię AI, realny zwrot z inwestycji ma 8 proc.

Choć niemal wszystkie badane przez KPMG organizacje na świecie posiadają już strategię AI, odsetek firm, które osiągnęły realny zwrot z inwestycji, wynosi 8 proc., a za liderów AI zdolnych do skutecznego skalowania tej technologii w całej organizacji można uznać 11 proc. – wynika z raportu KPMG.

„Z raportu KPMG International „Global AI Pulse Q1 2026” wynika, że największym wyzwaniem nie jest już dostęp do narzędzi AI, lecz integracja technologii z procesami biznesowymi, strukturą organizacyjną i sposobem podejmowania decyzji. Polska nie jest wyjątkiem od tej tendencji – eksperci KPMG obserwują ten sam schemat u rodzimych klientów” – napisano w komunikacie poświęconym raportowi.

Ponad połowa firm na wczesnym etapie wdrażania AI

Z badania KPMG wynika, że niemal cztery na dziesięć organizacji znajduje się na etapie szerokiego wdrażania AI, jednak większość z nich nadal nie osiąga wymiernych rezultatów biznesowych. Problemem nie jest brak ambicji ani ograniczony dostęp do technologii, lecz sposób wdrażania AI.

„Firmy najczęściej nakładają nowe rozwiązania na istniejące struktury organizacyjne, zamiast modyfikować model operacyjny. Tymczasem firmy uznane za liderów AI koncentrują się na budowie zintegrowanych systemów, które łączą dane, procesy i decyzje w skali całego przedsiębiorstwa” – napisano dalej.

Według danych KPMG 54 proc. organizacji znajduje się na wczesnym etapie wdrażania AI, 39 proc. na etapie skalowania i adopcji, zaś 8 proc. na etapie osiągania zwrotu z inwestycji.

Jak wskazał Leszek Ortyński, dyrektor, lider ds. AI i Data Science w KPMG w Polsce, w Polsce obserwujemy szybki wzrost zainteresowania AI – firmy intensywnie eksperymentują z generatywną AI, automatyzacją procesów i asystentami językowymi. Wiele z tych inicjatyw przynosi bardzo dobre wyniki na poziomie pojedynczych procesów. Wyzwanie pojawia się jednak w momencie skalowania.

– W praktyce doradczej widać ten sam schemat, który raport identyfikuje globalnie: sztuczna inteligencja jest dokładana do istniejących struktur, zamiast prowadzić do ich przebudowy. Organizacje próbują wykorzystywać AI, by robić to samo, co dotychczas, tylko szybciej i taniej. Tymczasem realna wartość pojawia się jako rezultat przeprojektowania sposobu podejmowania decyzji, lepszej koordynacji procesów między działami oraz budowy modelu pracy opartego na współpracy ludzi i AI. To wymaga zmian w obszarach takich jak governance, systemy motywacyjne czy podział odpowiedzialności – powiedział Leszek Ortyński.

Raport KPMG pokazuje również, że trzy czwarte badanych menedżerów wskazuje kwestie bezpieczeństwa i ryzyka jako jedne z głównych barier dalszego rozwoju AI. Najczęściej wymieniane wyzwania dotyczą ochrony prywatności danych i cyberbezpieczeństwa (po 42 proc. wskazań), jakości danych (34 proc.) oraz niepewności regulacyjnej (31 proc.).

„Global AI Pulse Q1 2026” to pierwsza edycja cyklicznego badania KPMG International poświęconego poziomowi zaawansowania wykorzystania tzw. sztucznej inteligencji w globalnym biznesie. Badanie przeprowadzono metodą ankiety online w okresie od 19 lutego do 17 marca 2026 r. Próba objęła 2110 członków kadry zarządzającej i menedżerów wyższego szczebla z organizacji o rocznych przychodach przekraczających 100 mln dolarów. Respondenci reprezentowali 20 krajów i osiem sektorów gospodarki, w tym technologię, usługi finansowe, produkcję, handel i dobra konsumenckie, ochronę zdrowia, energetykę oraz nieruchomości i budownictwo.

Źródło: PAP