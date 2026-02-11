Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 11.02.2026
Raport: fundusze detaliczne pozyskały w styczniu 8 mld zł, najwięcej w historii

W styczniu detaliczne fundusze inwestycyjne pozyskały 8 mld zł netto, najwięcej w historii rynku funduszy – podały w raporcie Analizy.pl. Saldo wpłat i wypłat do wszystkich funduszy inwestycyjnych wyniosło w styczniu 8,5 mld zł.

Fundusze detaliczne pozyskały w styczniu 8 mld zł, fundusze PPK – ponad 0,6 mld zł, a fundusze niedetaliczne zakończyły miesiąc z nieznaczną przewagą umorzeń (rzędu kilkudziesięciu mln zł).

Analizy.pl podały, że od wielu miesięcy największym zainteresowaniem inwestorów cieszą się fundusze obligacji, i tak też było w styczniu.

W przypadku funduszy obligacji krótkoterminowych saldo wpłat wyniosło prawie 3,6 mld zł, niemal dwukrotnie więcej niż w grudniu ub.r. Ponownie hitem sprzedażowym okazał się największy krajowy fundusz, czyli PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy, do którego klienci wnieśli prawie 1,1 mld zł. Wysoką sprzedaż osiągnęły także fundusze obligacji długoterminowych, które pozyskały łącznie ponad 1,8 mld zł, w tym najwięcej PKO Obligacji Skarbowych Średnioterminowy (prawie 0,4 mld zł)” – napisano.

W sumie w styczniu szesnaście funduszy zanotowało sprzedaż przekraczającą 100 mln zł i wszystkie inwestują na rynku obligacji.

Na drugim miejscu pod względem sprzedaży w styczniu znalazły się fundusze mieszane, do których klienci wpłacili netto prawie 1,1 mld zł. Jak podano, w tym segmencie wpłaty rozłożyły się bardziej równomiernie, głównie trafiając do funduszy zdefiniowanej daty. Najwięcej kapitału pozyskał Pekao Kompas (89 mln zł).

„Na podium stanęły też fundusze akcyjne, które już od września 2025 r. notują przewagę wpłat, ale w styczniu sięgnęła ona bardzo wysokiego poziomu 0,93 mld zł. W przeciwieństwie do poprzednich miesięcy większość pieniędzy trafiła do funduszy akcji polskich (łącznie 0,6 mld zł, a konkretniej – do funduszy akcji małych i średnich spółek 342 mln zł). W całym miesiącu najwięcej nowych pieniędzy pozyskał PKO Akcji Rynku Złota (98 mln zł)” – dodano.

Po ponad 70 mln zł pozyskały jeszcze PKO Akcji Rynku Polskiego, Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ oraz Beta ETF sWIG80TR Portfelowy FIZ.

Źródło: PAP

Na zdjęciu ilustracyjnym notowania akcji i obligacji. Fot. Don Mason/Getty Images
