Raport NIK: uczestnicy rynku z ograniczoną informacją ze strony RPP

Warunkowy sposób informowania o oczekiwanych przez Radę Polityki Pieniężnej przyszłych parametrach polityki pieniężnej w 2025 r. powodował, iż uczestnicy rynku otrzymywali ograniczoną informację w tym zakresie – oceniła Najwyższa Izba Kontroli.

„Rada w komunikacji dotyczącej polityki stóp procentowych uzależniała swoje przyszłe decyzje od napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej. Taki warunkowy sposób informowania o oczekiwanych przez Radę przyszłych parametrach polityki pieniężnej powodował, iż uczestnicy rynku otrzymywali ograniczoną informację w tym zakresie" – wskazuje NIK w „Analizie wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2025 r.”.

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Jak zaznacza NIK, w założeniach polityki pieniężnej Rada wskazała na istotność komunikacji dla realizacji celu inflacyjnego.

„Po przeprowadzonej w 2025 r. kontroli Wykonanie założeń polityki pieniężnej w 2024 r. NIK sformułowała wniosek pokontrolny dotyczący dążenia do zapewnienia pełnej konsekwencji i spójności w komunikacji RPP w zakresie przedstawiania przesłanek mających wpływ na nastawienie Rady w realizowanej polityce pieniężnej. Komunikacja w trakcie 2025 r. miała charakter warunkowy, bez wskazywania konkretnych, oczekiwanych przez RPP parametrów prowadzenia polityki pieniężnej – napisano w dokumencie.

„W ramach komunikacji od kwietnia 2025 r. formułowane były wskazania o możliwym dostosowaniu stóp procentowych, co w kontekście wypowiedzi przewodniczącego Rady oznaczało ich obniżenie. To sformułowanie zostało powtórzone w maju 2025 r., gdy po pierwszej obniżce stóp o 0,5 pkt proc. jednoznacznie wskazano, iż jest to dostosowanie stóp procentowych NBP, a nie początek cyklu ich obniżek. Określenie, iż RPP dokonała dostosowania stóp procentowych, używane było w komunikacji RPP także w odniesieniu do wszystkich kolejnych pięciu obniżek stóp procentowych NBP dokonanych do końca 2025 r." – dodano.

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Jak wskazuje NIK, powyższy sposób komunikacji Rady w sytuacji, gdy decyzje o obniżkach stóp procentowych w drugiej połowie 2025 r. miały miejsce po wszystkich posiedzeniach decyzyjnych RPP, a prognozy inflacji i informacje o głównych wskaźnikach makroekonomicznych wskazywały na dążenie inflacji do celu w krótkim okresie, oznacza, że Rada, dokonując łagodzenia parametrów polityki pieniężnej, zrezygnowała z odnoszenia się do prawdopodobnego ich kształtowania w przyszłości.

„Podobny efekt miał przekaz RPP w informacjach po posiedzeniach Rady, w których konsekwentnie przedstawiała stanowisko, że decyzje Rady będą zależne od napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej. Takie stanowisko prezentował także przewodniczący Rady w trakcie konferencji po posiedzeniach Rady dotyczących oceny bieżącej sytuacji ekonomicznej w Polsce" – napisano.

„Jednocześnie przewodniczący Rady wskazywał, że podjęcie dyskusji na temat możliwych zmian wysokości stóp procentowych będzie możliwe wtedy, gdy nastąpi stabilizacja inflacji i z projekcji inflacji będzie wynikać jej spadek w kolejnych kwartałach. Taki warunkowy sposób określenia prawdopodobnych przyszłych decyzji RPP powodował, że uczestnicy rynku otrzymywali dość ograniczoną informację o potencjalnych przyszłych decyzjach Rady" – dodano.

W ocenie NIK, w 2025 r. przy wykorzystaniu operacji otwartego rynku, operacji depozytowo-kredytowych oraz systemu rezerwy obowiązkowej zarząd Narodowego Banku Polskiego zrealizował operacyjny cel polityki pieniężnej.

„Zmiany wprowadzone w systemie operacyjnym polityki pieniężnej pozytywnie wpłynęły na realizację celu operacyjnego polityki pieniężnej, w wyniku czego odchylenia stawki POLONIA od stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego kształtowały się średnio na poziomie 23 punktów bazowych i były niższe o 10 punktów bazowych niż w 2024 r." – napisano.

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Źródło: PAP