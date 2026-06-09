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NEWSROOM XYZ
09.06.2026 18:58

Raport: Polska największym producentem narkotyków syntetycznych w UE

Polska jest największym producentem narkotyków syntetycznych w Unii Europejskiej – wynika z najnowszego raportu Agencji UE ds. Narkotyków (EUDA) za 2026 rok.

Dokument opisuje rosnącą dostępność kokainy oraz coraz większe zagrożenie ze strony syntetycznych opioidów i nowych substancji psychoaktywnych. Eksperci ostrzegają przed szybkim rozwojem rynku narkotykowego i jego powiązaniami z przestępczością zorganizowaną.

Z raportu EUDA obejmującego 29 państw – kraje UE, Norwegię i Turcję – wynika, że kokaina jest dziś w Europie bardziej dostępna niż kiedykolwiek wcześniej. Jednocześnie rośnie znaczenie syntetycznych substancji, które stają się coraz poważniejszym zagrożeniem dla zdrowia publicznego i bezpieczeństwa w UE.

Najbardziej niepokojące dane dotyczą opioidów. Według EUDA pozostają one główną przyczyną zgonów związanych z narkotykami w Europie. W 2024 roku odnotowano co najmniej 7,6 tys. zgonów z powodu przedawkowania, często wynikających z łączenia kilku substancji jednocześnie.

Komisarz UE ds. wewnętrznych Magnus Brunner ostrzegł w Brukseli, że handel narkotykami coraz silniej napędza działalność przestępczości zorganizowanej. Jak podkreślił, choć ilość przechwyconej kokainy spadła w 2024 roku o ponad 20 proc., liczba konfiskat wzrosła z 95 tys. do 97 tys., co wskazuje na zmianę taktyki przemytników na mniejsze przesyłki.

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Raport wskazuje również na skalę problemu syntetycznych opioidów. W 2024 roku w Europie przechwycono 34 kg tych substancji, w tym nitazenów, które są wyjątkowo silne – kilka gramów może stanowić tysiące potencjalnie śmiertelnych dawek.

W 2025 roku wykryto także 50 nowych substancji psychoaktywnych, co zwiększyło liczbę monitorowanych przez EUDA środków do ponad tysiąca. W dokumencie podkreślono, że produkcja narkotyków syntetycznych jest szczególnie wysoka w Polsce, natomiast konopie w dużej skali uprawiane są w Hiszpanii.

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Coraz większym problemem staje się także ketamina. Jak wskazano, liczba osób rozpoczynających leczenie z powodu jej używania wzrosła w ostatnich latach czterokrotnie. Jednocześnie pozostaje ona substancją popularną w środowiskach rekreacyjnych, m.in. w klubach nocnych. Kokaina nadal jest jednym z najczęściej używanych narkotyków w UE – w ostatnim roku sięgnęło po nią około 2,5 mln młodych dorosłych.

Źródło: PAP

Policyjni technicy w magazynie substancji do produkcji narkotyków
Polscy policjanci razem ze swymi europejskimi kolegami przeprowadzili największą w historii UE akcję przeciw producentom narkotyków syntetycznych (16 stycznia 2026 r.). Fot. Polska Policja
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