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21.07.2026 12:32

Reuters: Boeing obawia się unijnej pożyczki dla Airbusa. Chce interwencji USA

Boeing zwrócił się do rządu USA z prośbą o interwencję po tym, jak Europejski Bank Inwestycyjny udzielił rekordowej pożyczki Airbusowi – podaje Reuters. Amerykański gigant zarzuca bankowi brak przejrzystości. EBI odpiera zarzuty.

Europejski Bank Inwestycyjny
Boeing zapewnia, że jest zaskoczony decyzją Europejskiego Banku Inwestycyjnego.
Fot. Simon Wohlfahrt/Bloomberg via Getty Images

Europejski Bank Inwestycyjny 29 czerwca przyznał Airbusowi pakiet pożyczek o łącznej wartości 3 mld euro. To największy kredyt w historii banku. Pieniądze mają trafić na rozwój technologii, w tym kosmicznych, obronnych i dual-use, a także technologii proekologicznych.

W reakcji na to ogłoszenie Boeing, największy rywal Airbusa, miał wysłać list do przedstawiciela handlowego USA Jamiesona Greera. Amerykański gigant zapewnił, że jest zaskoczony decyzją, i poprosił rząd USA o zażądanie od Unii Europejskiej „pełnego wyjaśnienia warunków tej pożyczki”.

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Firma chce też wyjaśnienia, w jaki sposób pożyczka jest zgodna z przedłużonym kilka dni wcześniej porozumieniem o zawieszeniu ceł w sprawie dotacji na samoloty odrzutowe, które wymagało „otwartego i przejrzystego procesu”.

Przedstawiciele Europejskiego Banku Inwestycyjnego odparli, że pożyczka dla francuskiej spółki nie jest nietypowym wsparciem.

Jest to zwykła pożyczka oprocentowana, stanowiąca część ogólnej działalności finansowej” – powiedział rzecznik prasowy banku, cytowany przez agencję Reutera.

Airbus i Boeing odmówiły komentarza, a Komisja Europejska oraz przedstawiciel handlowy USA nie odpowiedzieli dotąd na pytania – podaje Reuters.

Źródło: Reuters

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