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13.07.2026 07:36

Reuters: Niemcy kupiły drony szturmowe dla Ukrainy

Niemcy kupiły 50 tys. dronów kamikadze dla Ukrainy – podaje Reuters. Wartość kontraktu to 90 mln euro. To jeden z największych zakupów dronów dokonanych przez państwo zachodnie dla Kijowa.

Ukraina produkuje miliony dronów rocznie. Pozwalają jej atakować setki kilometrów za linią frontu.
Fot. Scott Peterson/Getty Images

Rząd Niemiec sfinansował zakup 50 tys. dronów kamikadze Shrike – informuje Reuters.

Produkowane przez ukraińską firmę SkyFall bezzałogowce są wyposażone w oprogramowanie amerykańskiej spółki Auterion. W końcowej fazie lotu samodzielnie śledzą i atakują cele, także ruchome.

Prezes Auterion, Lorenz Mayer, powiedział, że wartość kontraktu wynosi około 90 mln euro. Według niego część dronów trafiła już do ukraińskiej armii, a reszta ma zostać wysłana jeszcze w tym roku.

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SkyFall potwierdził udział Niemiec w projekcie. Oświadczył jednak, że nie może komentować szczegółów umowy. Z kolei ministerstwa obrony Ukrainy i Niemiec odmówiły komentarza w tej sprawie.

To zamówienie jest jednym z największych zakupów dronów dokonanych przez rząd zachodni dla Kijowa – podkreśla Reuters.

Ukraina produkuje miliony dronów rocznie, a ukraińskie siły zbrojne przeprowadzają tysiące ataków bezzałogowych dziennie. Drony pozwalają Kijowowi atakować setki kilometrów za linią frontu. Według ukraińskiego ministra obrony od początku 2026 r. ukraińskie drony zaatakowały ponad 800 tys. rosyjskich celów

Źródło: Reuters, PAP, XYZ

Ukraina szuka przełomu na froncie
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