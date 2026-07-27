Revolut ogłosił nową współpracę. Klienci fintechu będą mogli inwestować w fundusze rynku prywatnego

Fintech Revolut ogłosił udostępnienie klientom wybranych europejskich rynków funduszy rynku prywatnego (ang. private markets). Dzięki temu uprawnieni klienci, m.in. w Polsce, zyskają możliwości inwestycyjne na poziomie instytucjonalnym.

Na zdjęciu logo Revolut na telefonie. Fot. Bloomberg/Getty Images

W celu udostępnienia usługi Revolut nawiązał współpracę z czterema dużymi funduszami inwestycyjnymi: Apollo, Ares, Hamilton Lane i Partners Group.

„Nowa oferta produktów daje doświadczonym, długoterminowym inwestorom możliwość wejścia do rozwijającego się świata rynków prywatnych, umożliwiając dywersyfikację portfela o private equity, dług prywatny oraz infrastrukturę" bezpośrednio z poziomu aplikacji Revolut – podał w komunikacie fintech.

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Revolut chce obniżyć próg wejścia na private markets dla inwestorów indywidualnych

Tradycyjnie rynki prywatne są wykorzystywane przez inwestorów instytucjonalnych dążących do osiągnięcia długoterminowego wzrostu i większej dywersyfikacji portfela. Ze względu na wysokie wymagania dotyczące minimalnej kwoty inwestycji (często przekraczające 100 tys. euro), skomplikowaną rachunkowość oraz nieprzewidywalne wezwania do spłaty kapitału te klasy aktywów były zwykle niedostępne dla większości inwestorów indywidualnych.

Nowa usługa Revolut ma obniżyć próg wejścia, ale nie jest to jedyny cel – podaje spółka.

– Chodzi o wyposażenie naszych użytkowników w narzędzia do budowy zaawansowanych, zdywersyfikowanych i odpornych portfeli długoterminowych. Fundusze te zostały celowo ustrukturyzowane z myślą o cierpliwym kapitale, co odzwierciedla prawdziwą naturę aktywów rynku prywatnego. Wierzymy, że w fundamentalny sposób wyrównają one szanse między portfelami inwestorów indywidualnych a instytucjonalnymi strategiami inwestowania na rynku prywatnym – skomentował Rolandas Juteika, szef działu Wealth and Trading (EEA) w Revolut.

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Klienci Revoluta otrzymają dostęp do wybranych funduszy Apollo, Ares, Hamilton Lane i Partners Group

Klienci Revoluta otrzymają dostęp do wybranych funduszy rynków prywatnych zarządzanych przez Apollo, Ares, Hamilton Lane i Partners Group. Cztery fundusze zarządzają łącznie aktywami o wartości ponad 2,8 bln dolarów.

Fundusze na platformie Revoluta będą korzystać z ram unijnego rozporządzenia ELTIF 2.0, oferując ustrukturyzowane opcje płynnościowe w określonych oknach czasowych. Jak podaje firma, będą to fundusze typu evergreen – zaprojektowane tak, aby angażować kapitał od pierwszego dnia w ramach aktywnego portfela.

„Chociaż ramy ELTIF 2.0 wprowadzają okresowe okienka płynnościowe, dając inwestorom ustrukturyzowane możliwości stopniowych wypłat, fundusze te pozostają zasadniczo niepłynne. Odkup nie jest gwarantowany, może podlegać ograniczeniom lub zawieszeniu zgodnie z warunkami danego funduszu, a same aktywa bazowe pozostają z natury niepłynne" – zastrzega Revolut.

Oznacza to, że fundusze są zaprojektowane dla inwestorów z wieloletnim horyzontem inwestycyjnym, nieoczekujących natychmiastowego dostępu do swojego kapitału. Inwestorzy powinni być przygotowani na utrzymanie inwestycji w długim okresie, a fundusz ELTIF powinien stanowić jedynie niewielką część całego portfela inwestycyjnego.