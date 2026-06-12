Rozmowy USA–Iran. Mediatorzy mówią o gotowym tekście umowy

Stany Zjednoczone i Iran sygnalizują, że są blisko zawarcia porozumienia kończącego konflikt, choć różnią się w ocenie jego warunków. Kluczową rolę w mediacjach odgrywa Pakistan, który twierdzi, że uzgodniono finalny tekst dokumentu.

Pakistan ogłasza przełom w negocjacjach

Pakistan poinformował, że uzgodniono finalny tekst porozumienia pokojowego między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, choć nie zostało to oficjalnie potwierdzone przez Waszyngton ani Teheran. Według premiera Pakistanu Shehbaz Sharif jego kraj prowadzi obecnie ścisłą współpracę z obiema stronami, aby dopracować kolejne kroki wdrożenia ustaleń.

Pakistańscy mediatorzy od kilku tygodni uczestniczą w rozmowach mających doprowadzić do zakończenia wojny i wypracowania minimalnego memorandum porozumienia. Dokument ma otworzyć drogę do dalszych negocjacji w bardziej spornych kwestiach.

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Jak wynika z informacji przekazywanych przez mediatorów, proces negocjacyjny obejmuje równoległe kanały dyplomatyczne i wojskowe, w tym rozmowy prowadzone z otoczeniem irańskiej Gwardii Rewolucyjnej. To właśnie ta struktura ma obecnie analizować projekt porozumienia.

Mimo deklarowanego postępu, strony podkreślają, że dokument wciąż wymaga zatwierdzenia przez kluczowe ośrodki decyzyjne w Iranie, a ostateczne podpisanie nie jest jeszcze przesądzone.

The Islamabad Memorandum of Understanding has never been closer. Pending its finalization, the media should refrain from entering speculation about its content.



In line with our responsible and transparent approach, all details will be shared with the public in due course. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) June 12, 2026

Rozbieżne interpretacje treści porozumienia

Równolegle pojawiają się istotne rozbieżności w interpretacji tego, co faktycznie zawiera projekt porozumienia. Ujawnione wersje dokumentu sugerują różne warianty ustaleń, które nie są spójnie przedstawiane przez wszystkie strony.

Prezydent USA Donald Trump odrzucił doniesienia o rzekomych warunkach umowy, określając je jako „fake news” i twierdząc, że nie odzwierciedlają one uzgodnionych zapisów. Podkreślił również, że Iran działa w złej wierze i nie przekazuje wiarygodnych informacji.

Zrzut z ekranu z wypowiedzią Donalda Trumpa w portalu Truth Social. Fot. XYZ

W reakcji na te napięcia Trump ostro skomentował doniesienia medialne, twierdząc, że wyciekłe warunki „nie mają nic wspólnego z tym, co zostało uzgodnione na piśmie”. Jednocześnie zarzucił stronie irańskiej brak rzetelności w negocjacjach.

Z kolei wiceprezydent USA JD Vance zapewnił, że Iran nie otrzyma żadnych środków finansowych jedynie za podpisanie dokumentu, a ewentualne korzyści będą uzależnione od realizacji zobowiązań.

Tekst wstępnego porozumienia został już uzgodniony z Iranem - powiedział w piątek dziennikarzom wysoki rangą przedstawiciel administracji USA. Zaznaczył, że Iran będzie otrzymywać gospodarcze korzyści w miarę wdrażania zapisów porozumień, w tym dotyczących demontażu programu nuklearnego i wywiezienia wzbogaconego uranu.

Urzędnik, wypowiadający się na zasadach anonimowości w briefingu telefonicznym, przedstawił zarys wstępnego, 60-dniowego porozumienia (memorandum of understanding, MOU), która miałoby otworzyć cieśninę Ormuz. Zaznaczył, że choć obie strony „nie są jeszcze na mecie, to są niej bardzo blisko”. Rano w piątek oceniał on szanse na podpis na 75 proc., obecnie szacuje je na 80–85 proc.

Kluczowe elementy projektu porozumienia

Według źródeł zaangażowanych w rozmowy jednym z głównych elementów projektu jest odblokowanie irańskich aktywów o wartości kilku miliardów dolarów oraz zniesienie części sankcji na eksport ropy naftowej. W zamian Iran miałby zgodzić się na otwarcie strategicznej Cieśniny Ormuz.

W ramach wstępnych ustaleń przewiduje się także rozpoczęcie 60-dniowych rozmów dotyczących ostatecznego rozwiązania kwestii irańskiego programu nuklearnego. To etap przejściowy, który ma umożliwić dalsze negocjacje szczegółowych warunków.

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W niektórych wersjach dokumentu pojawia się również temat potencjalnych reparacji wojennych dla Teheranu oraz złagodzenia dotychczasowych żądań dotyczących irańskiego programu rakietowego. To jeden z najbardziej kontrowersyjnych elementów negocjacji.

Jednocześnie część amerykańskich urzędników twierdzi, że irańskie zapasy wysoko wzbogaconego uranu miałyby zostać zniszczone i usunięte, co stoi w częściowej sprzeczności z innymi opisami projektu.

Izrael poza negocjacjami i napięcia regionalne

W rozmowach nie uczestniczy Izrael, co już wcześniej wywoływało napięcia polityczne. Premier Benjamin Netanyahu podkreślił, że jego kraj nie będzie stroną memorandum i nie zaakceptuje ograniczenia własnych działań militarnych.

Izraelskie władze oczekują, że ewentualne porozumienie utrzyma dotychczasowe warunki zawieszenia broni w Libanie oraz nie ograniczy swobody działania izraelskiej armii w regionach uznawanych za zagrożenie.

Jednym z nierozstrzygniętych punktów pozostaje kwestia zakończenia działań zbrojnych w Libanie, gdzie Iran wspiera ugrupowanie Hezbollah. To właśnie ten element jest wskazywany jako jedna z głównych barier w finalizacji dokumentu.

Spór o Liban i rolę regionalnych sojuszników Iranu pozostaje jednym z najbardziej wrażliwych punktów całego procesu negocjacyjnego.

Rynki reagują, a rozmowy wchodzą w decydującą fazę

Informacje o możliwym porozumieniu wywołały reakcję na rynkach finansowych. Globalne giełdy odnotowały wzrosty, a ceny ropy naftowej spadły o ponad 3 procent, osiągając najniższy poziom od blisko dwóch miesięcy.

Konflikt, który trwa od około trzech i pół miesiąca, w ostatnich tygodniach uległ wyraźnej eskalacji, obejmując wymianę ataków między Iranem, Izraelem i Stanami Zjednoczonymi. Dopiero niedawne zawieszenie broni pozwoliło na powrót do intensywnych rozmów dyplomatycznych.

Według źródeł zachodnich podpisanie memorandum mogłoby nastąpić już w niedzielę w Genewie, jeśli dokument zostanie zaakceptowany przez obie strony. Jednocześnie w Iranie część struktur bezpieczeństwa, w tym kręgi związane z Gwardią Rewolucyjną, wciąż analizuje projekt i nie wyraziła ostatecznej zgody, co pozostaje jednym z kluczowych czynników niepewności co do finalizacji porozumienia.

Źródło: Reuters, WSJ, PAP