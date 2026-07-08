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NEWSROOM XYZ
08.07.2026 15:55

Rusza Stołeczna Operacja Referendalna. Chcą odwołania Rafała Trzaskowskiego

W połowie lipca ma rozpocząć się zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego.

Rafał Trzaskowski
Do planowanej inicjatywy odniósł się w środę Rafał Trzaskowski. Prezydent Warszawy stwierdził, że działania opozycji nie doprowadzą do paraliżu miasta i zapowiedział dalszą realizację miejskich projektów. Fot. PAP/Radek Pietruszka

Akcję organizuje Stołeczna Operacja Referendalna, która zakłada zakończenie zbiórki we wrześniu i przeprowadzenie głosowania na początku grudnia.

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Organizatorzy inicjatywy opublikowali harmonogram działań. Zbiórka podpisów ma potrwać od połowy lipca do połowy września, następnie przewidziano 30 dni na weryfikację zebranych podpisów. Według planu referendum miałoby zostać ogłoszone w połowie października i odbyć się na początku grudnia.

Zrzut z ekranu strony organizatorów akcji referendalnej
Referendum będzie ważne, jeśli weźmie w nim udział co najmniej trzy piąte liczby osób głosujących w ostatnich wyborach samorządowych, czyli około 450 tys. mieszkańców. Zrzut z ekranu strony Stołecznej Operacji Referendalnej. Fot. XYZ

Aby referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy mogło zostać przeprowadzone, inicjatorzy muszą zebrać podpisy co najmniej 10 proc. wyborców uprawnionych do głosowania w stolicy. Oznacza to około 132 tys. podpisów. Samo referendum będzie ważne, jeśli weźmie w nim udział co najmniej trzy piąte liczby osób głosujących w ostatnich wyborach samorządowych, czyli około 450 tys. mieszkańców.

Do planowanej inicjatywy odniósł się w środę Rafał Trzaskowski. Prezydent Warszawy stwierdził, że działania opozycji nie doprowadzą do paraliżu miasta i zapowiedział dalszą realizację miejskich projektów. Wskazał m.in. na zmiany w ścisłym centrum, inwestycje we wszystkich 18 dzielnicach, kwestie bezpieczeństwa, plan ogólny miasta oraz uchwałę krajobrazową.

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Trzaskowski odpowiedział również na pytanie dotyczące zarzutów, że minister Marcin Kierwiński, szef warszawskich struktur Koalicji Obywatelskiej, pozostawił go samego w związku ze sprawą dotyczącą m.in. Szpitala Południowego. Prezydent stwierdził, że jako osoba odpowiedzialna za miasto podejmuje decyzje samodzielnie i wyznacza najwyższe standardy funkcjonowania Warszawy.

W Warszawie referendum dotyczące odwołania prezydenta miasta odbyło się w październiku 2013 r., gdy głosowanie dotyczyło Hanny Gronkiewicz-Waltz. Inicjatorzy zarzucali jej m.in. problemy z organizacją komunikacji miejskiej, podwyżki cen biletów, chaos związany z wywozem śmieci oraz opóźnienia w inwestycjach, w tym przy budowie metra i Mostu Północnego. Referendum było jednak nieważne z powodu niskiej frekwencji – udział w nim wzięło 25,66 proc. uprawnionych, przy wymaganym wówczas progu 30 proc.

Źródło: PAP

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