Ruszył handel akcjami SpaceX. Cena wzrosła do 150 dolarów

Pilne

O godzinie 17.51 czasu polskiego ruszył handel akcjami SpaceX. Cena za walor na otwarcie wzrosła do 150 dolarów. W momencie debiutu giełdowego inwestorzy płacili 135 dolarów za akcję. Już kilka minut później poziom osiągnął 164 dolary, czyli 20 proc. na plusie.

Choć Wall Street rozpoczął handel o 15.30 czasu polskiego, tak przyszło nam poczekać na możliwość zakupu akcje SpaceX ponad dwie godziny. Wpływ na to miał najprawdopodobniej duży popyt. Podobne sytuacje miały miejsce w 2004 r. w przypadku Google'a oraz w 2012 r. kiedy debiutował koncern Meta.

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W symboliczny dzwonek otwarcia rynku uderzyli Elon Musk oraz prezeska i COO firmy Gwynne Shotwell, przy czym Musk uczestniczył w wydarzeniu z Teksasu, a Shotwell była obecna w siedzibie Nasdaq w Nowym Jorku.

Już w pierwszej godzinie notowań platforma Fidelity odnotowała ponad 500 tys. zleceń kupna akcji SpaceX, co pokazuje skalę popytu ze strony inwestorów. Jednocześnie pojawiła się sprzedaż, jednak znacznie mniejsza – do godziny 18:28 czasu polskiego złożono około 40 tys. zleceń sprzedaży.

Debiut został zaprojektowany tak, aby uwzględnić także inwestorów detalicznych, co wywołało ogromne zainteresowanie na rynku. W efekcie część platform brokerskich, w tym Robinhood, notowała rekordowy ruch i czasowe problemy techniczne.

Rzecznik Robinhood potwierdził, że część klientów doświadczyła opóźnień i utrudnień w realizacji transakcji. Firma poinformowała jednak, że „kluczowe systemy zostały przywrócone”, a zespoły techniczne monitorują sytuację na bieżąco.

Citadel Securities przetworzył więcej zleceń od inwestorów detalicznych związanych z debiutem SpaceX niż podczas jakiejkolwiek innej aukcji IPO w historii – poinformowała firma.

Podmiot pełni funkcję animatora rynku (market makera), odpowiadając za realizację zleceń kupna i sprzedaży. Jak potwierdził rzecznik spółki, Citadel Securities obsłużył większość zleceń detalicznych w ramach oferty publicznej SpaceX.

CEO SpaceX Elon Musk od lat cieszy się silnym wsparciem inwestorów indywidualnych, którzy angażują się w notowania jego spółek i towarzyszą im w okresach wzmożonego zainteresowania rynkowego.

Elon Musk w rozmowie transmitowanej przez JPMorgan Chase przed debiutem podkreślił, że SpaceX jest dodatni przepływowo od około 2015 roku. Celem wejścia na giełdę ma być pozyskanie kapitału na „znaczącą fazę wzrostu” obejmującą m.in. budowę ponad 100 tys. satelitów oraz rozwój centrów danych w przestrzeni kosmicznej.

Musk, który według danych rynkowych został pierwszym na świecie bilionerem dzięki udziałom w SpaceX i Tesli, zbudował firmę pierwotnie jako producenta rakiet wielokrotnego użytku. Obecnie jedyną rentowną częścią działalności jest segment Starlink, odpowiadający za internet satelitarny.

Z dokumentów ofertowych wynika, że od momentu założenia w 2002 roku SpaceX zgromadził łącznie deficyt w wysokości 41,3 mld dolarów. Mimo tego spółka wskazuje na ogromny potencjał rynkowy, szacując go na 28,5 bln dolarów adresowalnego rynku.

Znaczna część tej prognozy, około 22,7 bln dolarów, przypada na zastosowania korporacyjne, w których – jak wskazuje analityk IDC Arnal Dayaratna – SpaceX ma obecnie „praktycznie zerową” pozycję rynkową. Oznacza to, że realność tej części prognozy pozostaje pod znakiem zapytania.

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Segment sztucznej inteligencji SpaceX rozwija się w silnie konkurencyjnym otoczeniu, gdzie firma pozostaje w tyle za rozwiązaniami m.in. Alibaba, Anthropic, DeepSeek, Google, Tencent i Xiaomi – wynika z danych OpenRouter. W kwietniu spółka ogłosiła także przejęcie startupu AI Cursor za 60 mld dolarów, co ma wzmocnić jej kompetencje w obszarze kodowania i narzędzi deweloperskich.

W strategii długoterminowej SpaceX, wspólnie z Teslą, rozwija projekt o nazwie „Macrohard” – platformę AI zdolną do automatyzacji procesów biznesowych i pracy cyfrowej. Firma wskazuje, że ma to pozwolić konkurować z gigantami takimi jak Google i Microsoft, choć analitycy podkreślają, że wymaga to znaczącego skoku jakościowego w rozwoju modeli sztucznej inteligencji.

Stan na godzinę 19.17 czasu polskiego - cena za walor SpaceX wynosi 174 i rośnie.

Źródło: CNN, CNBC