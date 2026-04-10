Ruszyła Akademia Energii Jądrowej

W Gdańsku rozpoczęła się w piątek Akademia Energii Jądrowej – pilotażowy program edukacyjny Polskich Elektrowni Jądrowych, który ma przygotować studentów z Pomorza do pracy przy budowie i eksploatacji pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce.

Jak poinformowali podczas inauguracji przedstawiciele PEJ, Akademia Energii Jądrowej to dziesięć dni intensywnych wykładów i warsztatów dla studentów i doktorantów z różnych kierunków. Zajęcia będą prowadzone przez ekspertów, a także wykładowców pomorskich uczelni wyższych.

- To ważne przedsięwzięcie, które integruje środowisko biznesowe, akademickie oraz młodych ludzi – studentów z różnych uczelni - powiedział członek rady nadzorczej spółki Polskie Elektrownie Jądrowe prof. Maciej Sokołowski.

Zaznaczył, że realizacja tak złożonego i strategicznego projektu, jakim jest budowa elektrowni w gminie Choczewo, wymaga odpowiednio przygotowanych kadr. Wskazał na potrzebę zaangażowania szerokiego spektrum specjalistów – od nauk społecznych, ekonomii i prawa, przez inżynierię, po obszary związane z komunikacją, marketingiem i analizą danych.

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. Piotr Stepnowski podkreślił, że transformacja energetyczna oraz rozwój energetyki jądrowej to przedsięwzięcia o skali „mega projektu”, planowane nie na lata, lecz na dekady. Zwrócił uwagę na liczne wyzwania, w tym kwestie tzw. local content, polityki regionalnej i krajowej oraz współpracy biznesu z różnymi sektorami gospodarki.

Wyraził przekonanie, że Akademia Energii Jądrowej powinna stać się „kuźnią liderów”, przygotowującą jej uczestników do aktywnego udziału w procesie przemian energetycznych.

Wskazał, że transformacja doprowadzi do powstania wielu nowych branż i zawodów, których dziś nie sposób jeszcze nazwać, co czyni ją prawdziwą rewolucją – nie tylko dla regionu i kraju, ale również dla całego obszaru Morza Bałtyckiego.

Na zakończenie prof. Stepnowski wyraził nadzieję, że uczestnicy pierwszej, inauguracyjnej edycji Akademii staną się liderami tych zmian, podkreślając znaczenie bycia „pierwszymi” zarówno w biznesie, jak i w środowisku akademickim.

- Udział polskich firm w programie energetyki jądrowej jest dla nas bardzo ważny. Dlatego podejmujemy szereg działań mających przygotować krajowe przedsiębiorstwa do wejścia do łańcucha dostaw - powiedział dyrektor Departamentu Energii Jądrowej w Ministerstwie Energii Paweł Gajda.

Dodał, że Pomorze odegra tu szczególną rolę, bo to właśnie tutaj powstanie elektrownia. Dlatego, jak zaznaczył, istotne jest rozwijanie kompetencji już na etapie przygotowawczym. - Jednocześnie patrzymy szerzej, bo program jądrowy to duże przedsięwzięcie, które angażuje firmy i specjalistów z całej Polski - dodał Gajda.

Akademia Energii Jądrowej jest realizowana w ramach projektu „Pomorskie Kompetencje Jutra”. Działanie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej.

Pierwsza polska elektrownia jądrowa w gminie Choczewo na Pomorzu będzie składała się z trzech bloków z reaktorami AP1000 firmy Westinghouse. Inwestorem i przyszłym operatorem jest spółka Polskie Elektrownie Jądrowe, należąca w całości do Skarbu Państwa, a wykonawcą – konsorcjum Westinghouse-Bechtel. Wylanie tzw. pierwszego betonu jądrowego planowane jest na 2028 r., a rozpoczęcie komercyjnej eksploatacji pierwszego bloku – na 2036 r.

Źródło: PAP