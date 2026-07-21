Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 21.07.2026
NEWSROOM XYZ
21.07.2026 13:53

Rząd chce, by Polska stała się centrum rozbudowy infrastruktury paliwowej NATO

Rząd zgłosi Polskę jako centrum zarządzania projektem rozbudowy sieci rurociągów paliwowych NATO – ogłosił wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Rozwój infrastruktury jest jednym z postanowień szczytu w Ankarze.

Władysław Kosiniak-Kamysz na tle flag Polski i NATO
Sieć CEPS ma zostać rozbudowana na wschód Europy, a rząd chce, by w Polsce było centrum zarządzania projektem.
Fot. PAP/Leszek Szymañski

– W trakcie szczytu NATO w Ankarze podjęliśmy decyzję o rozbudowie rurociągów paliwowych na wschód Europy, w tym do Polski, a później do państw bałtyckich i do Czech. To bardzo ważna decyzja, o którą zabiegaliśmy od wielu lat – przypomniał wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz po wtorkowym posiedzeniu Komitetu Rady Ministrów ds. Bezpieczeństwa Narodowego.

Polecamy: Prof. Góralczyk: jak wygląda NATO 3.0 i dlaczego to dobre wieści dla Polski

Jak przekazał, komitet zdecydował o zgłoszeniu Polski jako centrum zarządzania tym projektem. Zapewnił też, że taka infrastruktura będzie służyć Polsce zarówno w czasie pokoju, jak i wojny.

To jest najlepszy przykład dual-use – podkreślił.

Dziś natowska sieć CEPS liczy 5 tys. km. Obejmuje Francję, Belgię, Luksemburg, Holandię i Niemcy. Zbudowanymi w latach 50. XX w. rurociągami płynie paliwo lotnicze do baz NATO oraz lotnisk cywilnych.

Źródło: PAP, XYZ

Nowy traktat polsko-niemiecki. Co oznacza dla NATO i wzajemnych relacji?
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Rosji brakuje żołnierzy. Kreml zastanawia się nad kolejną mobilizacją
Rosyjska propaganda przekonuje, że ochotnicy tłumnie zgłaszają się do armii. Tymczasem Kreml ma coraz większy problem z pozyskaniem ludzi na wojnę przeciwko Ukrainie. Władze sięgają po łapanki w…
21.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes
W branży ciepłowniczej wreszcie powiało optymizmem. „To przełomowy moment”
Pierwsza w historii krajowa strategia dla ciepłownictwa, pierwszy od lat zysk branży i uwzględnienie sektora w unijnym planie elektryfikacji – to pozwala polskim ciepłowniom patrzeć z nadzieją w…
21.07.2026
Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo
Rząd zmienia zdanie. Fotoradary akustyczne wezmą na celownik hałaśliwych kierowców
Ministerstwo Infrastruktury planuje podjęcie prac nad przygotowaniem rozwiązań krajowych w zakresie umożliwienia stosowania fotoradarów akustycznych na drogach publicznych – informuje Anna Szumańska,…
21.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Zbudował Booksy, teraz pomaga na wojnie. Konrad Howard i inwestycyjna ofensywa (WYWIAD)
Po 14 latach budowania Booksy mógł wybrać spokojne życie inwestora. Wybrał jednak Ukrainę, defense tech i startupy, które mają realnie wpływać na bezpieczeństwo. Opowiada, dlaczego jeździ na miejsce…
21.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Grupa Kęty wśród liderów WIG20. Modivo najsłabsze wśród blue chipów. Notowania GPW z 20 lipca 2026 r.
W WIG20 radziły sobie spółki budowlane. W dół za to szła Żabka i Modivo. Oto notowania GPW z 20 lipca 2026 r.
20.07.2026
Kategorie artykułu: Kultura
Lipiec w galeriach. Wybór kuratorski
Lato to dobry moment, by zamienić wielkie muzealne ekspozycje na kameralne galerie. Bez kolejek, bez pośpiechu i z większą szansą na prawdziwe spotkanie ze sztuką. W tym miesiącu wybrałam pięć…
20.07.2026