Rząd chce, by Polska stała się centrum rozbudowy infrastruktury paliwowej NATO

Rząd zgłosi Polskę jako centrum zarządzania projektem rozbudowy sieci rurociągów paliwowych NATO – ogłosił wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Rozwój infrastruktury jest jednym z postanowień szczytu w Ankarze.

Sieć CEPS ma zostać rozbudowana na wschód Europy, a rząd chce, by w Polsce było centrum zarządzania projektem.

Fot. PAP/Leszek Szymañski

– W trakcie szczytu NATO w Ankarze podjęliśmy decyzję o rozbudowie rurociągów paliwowych na wschód Europy, w tym do Polski, a później do państw bałtyckich i do Czech. To bardzo ważna decyzja, o którą zabiegaliśmy od wielu lat – przypomniał wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz po wtorkowym posiedzeniu Komitetu Rady Ministrów ds. Bezpieczeństwa Narodowego.

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Jak przekazał, komitet zdecydował o zgłoszeniu Polski jako centrum zarządzania tym projektem. Zapewnił też, że taka infrastruktura będzie służyć Polsce zarówno w czasie pokoju, jak i wojny.

– To jest najlepszy przykład dual-use – podkreślił.

Dziś natowska sieć CEPS liczy 5 tys. km. Obejmuje Francję, Belgię, Luksemburg, Holandię i Niemcy. Zbudowanymi w latach 50. XX w. rurociągami płynie paliwo lotnicze do baz NATO oraz lotnisk cywilnych.

Źródło: PAP, XYZ