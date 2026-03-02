Rząd liczy na ugodę z Hyundai Engineering. Koncern był wykonawcą Polimerów Police

„Ruszymy z produkcją dopiero, kiedy rozwiążemy problemy z wykonawcą inwestycji” – powiedział w Radiu Szczecin minister aktywów państwowych o zakładzie Polimery Police. Zdradził, że w rozmowy zaangażowane są także MSZ i ambasada w Korei Południowej.

„Z produkcją ruszymy dopiero w momencie, kiedy rozwiążemy problemy z Hyundai Engineering Co., czyli wykonawcą tej inwestycji. Pamiętajmy o tym, że znaleźliśmy się w arbitrażu. W tej chwili podjęliśmy wiele działań związanych z tym, żeby szukać jednak jakiejś formy ugodowej w tym zakresie” – powiedział Wojciech Balczun, minister aktywów państwowych, w Radiu Szczecin.

W sierpniu 2025 r. Grupa Azoty Polyolefins zdecydowała o odstąpieniu od umowy o kompleksową realizację Projektu Polimery Police według formuły „pod klucz” za cenę ryczałtową, z przyczyn obciążających wykonawcę, czyli Hyundai Engineering. Naliczyła też kary umowne.

Niedługo potem Hyundai Engineering również oświadczył o odstąpieniu od umowy, powołując się na brak gwarancji zapłaty. W grudniu 2025 r. koreański koncern pozwał Grupę Azoty Polyolefins, dochodząc roszczeń wobec spółki w związku z realizacją i złożonym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy.

Przeczytaj też: Grupa Azoty dociśnięta przez wierzycieli. Analityk: problemy spółki to skutek megalomanii poprzednich władz

Z kolei GAP wniosła do Centrum Arbitrażu Międzynarodowego przy Austriackiej Federalnej Izbie Handlowej w Wiedniu pozew w postępowaniu arbitrażowym przeciwko Hyundai Engineering, obejmujący roszczenia o łącznej wartości niemal 3 mld euro.

„Zaangażowaliśmy w to też już nasz aparat polityczny, MSZ, ambasadę w Korei. Mam nadzieję, że znajdziemy rozwiązanie” – powiedział minister. Przyznał jednak, że rozmowy „są bardzo trudne”.

Pytany o możliwe przejęcie Grupy Azoty Polyolefins przez Orlen, szef MAP stwierdził, że kluczowe będą efekty negocjacji z wierzycielami.

„Jesteśmy zdeterminowani, z racji na strategiczny charakter Grupy Azoty, do tego, żeby Grupa Azoty przetrwała i żebyśmy znaleźli docelowe rozwiązanie dla Polyolefins, [...] Jestem przekonany, że znajdziemy pozytywne rozwiązanie” – skwitował.

Polecamy: Wraca pomysł budowy krajowego giganta nawozowego. Najpierw jednak trzeba wyprowadzić Azoty na prostą

Źródło: PAP