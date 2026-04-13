13.04.2026 15:58

Rząd przedłuża obowiązywanie niższej akcyzy na paliwa

Nowe rozporządzenie przedłuża obowiązywanie niższej akcyzy na benzyny i olej napędowy do końca kwietnia. Obniżka podatków to element pakietu "Ceny Paliwa Niżej".

Pierwotnie niższa akcyza miała obowiązywać do 15 kwietnia. Jednak brak porozumienia pokojowego USA z Iranem oraz ciągłe zamknięcie cieśniny Ormuz spowodowały powrót cen ropy do poziomów powyżej 100 dolarów za baryłkę. Dlatego rząd przedłużył stawki 29 groszy za litr benzyny i 28 groszy za litr diesla (najniższy poziom, dozwolony przez UE) do końca miesiąca. Rozporządzenie już zostało opublikowane.

Niższa akcyza oraz obniżka VAT to element rządowego pakietu, który ma trzymać w ryzach ceny benzyn 95 i 98 oraz ON (LPG jest wyłączone z tego programu). Kolejnym elementem są maksymalne ceny paliw, które minister energii ogłasza każdego dnia roboczego.

Ceny paliw 13 kwietnia 2026 r. Benzyna i diesel będą tańszet
Tankowanie paliwa na stacji benzynowej.
Rząd przedłuża termin obowiązywania niższej akcyzy na paliwa. Fot.: PAP/Marcin Bielecki
