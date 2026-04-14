Rząd przyjął projekt uszczelniający opodatkowanie e-papierosów

Rząd przyjął projekt zmian w podatku akcyzowym, który ma uszczelnić opodatkowanie e‑papierosów – poinformował po posiedzeniu rządu wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak‑Kamysz. Chodzi o urządzenia działające na zasadzie indukcji.

– Dzisiaj pan minister Neneman przedstawił projekt ustawy dotyczący zmiany ustawy o podatku akcyzowym. Chodzi o e‑papierosy, które były już wcześniej opodatkowane, ale – jak widać – rynek nie próżnował i znalazł sposoby wprowadzania na rynek kolejnych produktów, korzystających z indukcji elektrycznej w celu podgrzewania lub umożliwienia użytkowania takich e‑papierosów, które do tej pory nie były objęte opodatkowaniem – powiedział Kosiniak‑Kamysz na briefingu po posiedzeniu rządu.

– Jest to uszczelnienie systemu, powodujące, że wszystkie, również nowo pojawiające się produkty, będą opodatkowane – dodał.

Projekt zmienia definicję e‑papierosów tak, aby w przypadku urządzeń działających na zasadzie indukcji objąć opodatkowaniem urządzenia zasilająco‑sterujące połączone z elementem ferromagnetycznym lub zbiorniki z płynem do papierosów elektronicznych połączone z elementem ferromagnetycznym, zarówno przeznaczone do ponownego napełniania, jak i nieprzeznaczone do ponownego napełniania.

Źródło: PAP