Rząd w styczniu sprzedał obligacje warte 5,76 mld zł

W styczniu 2026 r. rząd sprzedał obligacje na łączną kwotę 5,76 mld zł – podał resort finansów. Największym zainteresowaniem cieszyły się roczne i dwuletnie. Zakupy w ramach kont IKE osiągnęły rekordową wartość.

Najchętniej kupowane były obligacje roczne (ROR), których sprzedaż wyniosła 1,97 mld zł, co oznacza 34-procentowy udział w całkowitej sprzedaży. Niewiele gorzej wypadły obligacje trzyletnie, które z wynikiem sprzedażowym 1,65 mld zł miały 29-procentowy udział.

Słabiej wypadły za to obligacje dziesięcioletnie (886 mln, 15-procentowy udział), czteroletnie (588 mln, 10 proc.). Najgorzej wyglądała sprzedaż dwuletnich (341 mln, 6 proc.) i trzymiesięcznych (208 mln, 4 proc.).

– Z roku na rok widzimy wzrost wartości zakupów naszych obligacji wśród osób myślących o swojej przyszłej emeryturze. Warto odnotować zakupy w styczniu w ramach Konta IKE-Obligacje, wynoszące ponad 500 mln zł. Jest to rekordowa miesięczna wartość od momentu wprowadzenia tego rodzaju konta, czyli od 2004 r. – podkreśla Jurand Drop, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów.

Z kolei sprzedaż obligacji rodzinnych, czyli tych przeznaczonych tylko dla beneficjentów programu Rodzina 800+, sięgnęła prawie 109 mln zł – 81,4 mln zł w przypadku dwunastoletnich i 27,2 mln zł w przypadku sześcioletnich.

W całym 2025 r. rząd sprzedał obligacje o wartości 74,9 mld zł.

Do 2017 roku ich sprzedaż pozostawała na poziomie poniżej 7 mld zł. Potem gwałtownie wzrosła. W 2018 r. było to już 12,7 mld zł, w 2020 ok. 28,4 mld zł, a w 2022 – już 57,1 mld zł. Rekordowy okazał się jednak 2024 r., gdy klienci kupili obligacje o łącznej wartości 82,6 mld zł.

