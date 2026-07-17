Są najnowsze dane z amerykańskiej gospodarki. Produkcja przemysłowa poniżej prognoz

W piątek poznaliśmy pakiet danych z amerykańskiej gospodarki. Rezerwa Federalna, Departament Pracy i Departament Handlu USA podały informacje o produkcji przemysłowej, cenach importu i eksportu oraz liczbie nowych budów.

Produkcja przemysłowa w USA wzrosła w czerwcu o 0,1 proc. w ujęciu miesięcznym. Fot. Kevin Wurm dla The Washington Post via Getty Images

Część odczytów okazała się odbiegać od przewidywań rynku.

Produkcja przemysłowa nieco poniżej prognoz

Nieco niższy od konsensusu był odczyt dotyczący produkcji przemysłowej w czerwcu. Jak podał Fed, wzrosła ona o 0,1 proc. w porównaniu z majem 2026 r. Analitycy spodziewali się wzrostu na poziomie 0,2 proc. w ujęciu miesięcznym.

Produkcja w fabrykach, odpowiadająca za ok. trzy czwarte produkcji przemysłowej, pozostała na niezmienionym poziomie względem maja. Ekonomiści ankietowani przez agencję Bloomberg spodziewali się wzrostu o 0,1 proc. miesiąc do miesiąca.

W sektorze dóbr trwałych zanotowano spadek produkcji o 0,1 proc. Zrównoważył on wzrost o 0,2 proc. w sektorze dóbr konsumpcyjnych, napędzany wzrostem produkcji ropy naftowej i węgla o 2,1 proc.

Mniej domów jednorodzinnych w budowie

Liczba rozpoczętych budów domów jednorodzinnych w USA spadła w czerwcu o 0,2 proc. do 895 tys. To trzeci miesiąc z rzędu, w którym odnotowano spadek tego wskaźnika.

Jak podał amerykański Departament Handlu, w tym samym czasie o 76,3 proc. do 513 tys. wzrosła liczba rozpoczętych budów budynków wielorodzinnych. Ogółem liczba rozpoczętych budów wzrosła w czerwcu o 19 proc. miesiąc do miesiąca do 1 mln 427 tys. To najwyższy odczyt od trzech miesięcy.

Dane o wszystkich rozpoczętych budowach okazały się wyższe od prognoz. Analitycy spodziewali się, że ich liczba wyniosła w czerwcu 1,31 mln.

Departament Handlu podał także dane o wydanych pozwoleniach na budowę. Ich liczba spadła w ujęciu miesięcznym do 1 mln 367 tys. Analitycy spodziewali się 1,4 mln nowych pozwoleń.

Stany Zjednoczone musiały więcej zapłacić za import

Ceny towarów importowanych do Stanów Zjednoczonych wzrosły w czerwcu o 7,1 proc. w ujęciu rocznym. W maju wzrost cen wyniósł 6,7 proc. – podało amerykańskie Biuro Statystyki Pracy (BLS). To najwyższy poziom wzrostów od blisko czterech lat.

W ujęciu miesięcznym ceny importu poszły w czerwcu w górę o 0,3 proc. Rynek spodziewał się spadku o 0,7 proc.

W porównaniu z majem 2026 r. spadły natomiast ceny towarów eksportowanych przez USA. Były one niższe o 0,6 proc. W ujęciu rocznym ceny eksportu wzrosły o 10,2 proc.

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