Są najnowsze dane z amerykańskiej gospodarki. Produkcja przemysłowa poniżej prognoz
W piątek poznaliśmy pakiet danych z amerykańskiej gospodarki. Rezerwa Federalna, Departament Pracy i Departament Handlu USA podały informacje o produkcji przemysłowej, cenach importu i eksportu oraz liczbie nowych budów.
Część odczytów okazała się odbiegać od przewidywań rynku.
Produkcja przemysłowa nieco poniżej prognoz
Nieco niższy od konsensusu był odczyt dotyczący produkcji przemysłowej w czerwcu. Jak podał Fed, wzrosła ona o 0,1 proc. w porównaniu z majem 2026 r. Analitycy spodziewali się wzrostu na poziomie 0,2 proc. w ujęciu miesięcznym.
Produkcja w fabrykach, odpowiadająca za ok. trzy czwarte produkcji przemysłowej, pozostała na niezmienionym poziomie względem maja. Ekonomiści ankietowani przez agencję Bloomberg spodziewali się wzrostu o 0,1 proc. miesiąc do miesiąca.
W sektorze dóbr trwałych zanotowano spadek produkcji o 0,1 proc. Zrównoważył on wzrost o 0,2 proc. w sektorze dóbr konsumpcyjnych, napędzany wzrostem produkcji ropy naftowej i węgla o 2,1 proc.
Mniej domów jednorodzinnych w budowie
Liczba rozpoczętych budów domów jednorodzinnych w USA spadła w czerwcu o 0,2 proc. do 895 tys. To trzeci miesiąc z rzędu, w którym odnotowano spadek tego wskaźnika.
Jak podał amerykański Departament Handlu, w tym samym czasie o 76,3 proc. do 513 tys. wzrosła liczba rozpoczętych budów budynków wielorodzinnych. Ogółem liczba rozpoczętych budów wzrosła w czerwcu o 19 proc. miesiąc do miesiąca do 1 mln 427 tys. To najwyższy odczyt od trzech miesięcy.
Dane o wszystkich rozpoczętych budowach okazały się wyższe od prognoz. Analitycy spodziewali się, że ich liczba wyniosła w czerwcu 1,31 mln.
Departament Handlu podał także dane o wydanych pozwoleniach na budowę. Ich liczba spadła w ujęciu miesięcznym do 1 mln 367 tys. Analitycy spodziewali się 1,4 mln nowych pozwoleń.
Stany Zjednoczone musiały więcej zapłacić za import
Ceny towarów importowanych do Stanów Zjednoczonych wzrosły w czerwcu o 7,1 proc. w ujęciu rocznym. W maju wzrost cen wyniósł 6,7 proc. – podało amerykańskie Biuro Statystyki Pracy (BLS). To najwyższy poziom wzrostów od blisko czterech lat.
W ujęciu miesięcznym ceny importu poszły w czerwcu w górę o 0,3 proc. Rynek spodziewał się spadku o 0,7 proc.
W porównaniu z majem 2026 r. spadły natomiast ceny towarów eksportowanych przez USA. Były one niższe o 0,6 proc. W ujęciu rocznym ceny eksportu wzrosły o 10,2 proc.
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