Saldo migracji do Niemiec o 45 proc. niższe niż rok wcześniej

Federalny Urząd Statystyczny w Wiesbaden poinformował w poniedziałek, że w 2025 roku do Niemiec przyjechało o 235 tys. osób więcej, niż z nich wyjechało. Dla porównania, w 2024 roku saldo migracji wyniosło 430 tys. osób, co oznacza spadek o 45 proc. w ciągu roku.

2025 sind rund 235 000 Personen mehr nach Deutschland zugezogen als fortgezogen. Damit ist die #Nettozuwanderung gegenüber dem Vorjahr mit -45 % deutlich gesunken (2024: 430 000 Personen). Weitere Infos: https://t.co/BPxHYqHV1u #Bevölkerung pic.twitter.com/51Y2E7v9k7 — Statistisches Bundesamt (@destatis) June 1, 2026

Według danych urzędu w 2025 roku w Niemczech osiedliło się około 1,48 mln osób, czyli o 13 proc. mniej niż rok wcześniej. Jednocześnie liczba osób opuszczających kraj zmniejszyła się o około 2 proc. i wyniosła 1,25 mln.

Jednym z głównych powodów spadku migracji było mniejsze zainteresowanie przyjazdem do Niemiec ze strony obywateli krajów, z których pochodzi najwięcej osób ubiegających się o azyl. Najbardziej zmniejszyło się saldo migracji z Syrii, gdzie spadło ono o 67 proc. – z 75 tys. do 25 tys. osób. W przypadku Turcji i Afganistanu spadek wyniósł po 41 proc., odpowiednio z 41 tys. do 24 tys. oraz z 33 tys. do 19 tys. osób.

Federalny Urząd ds. Migracji i Uchodźców (BAMF) podkreślił, że obywatele tych państw składali w 2025 roku znacznie mniej wniosków o azyl. Mniejsze było również saldo migracji obywateli Ukrainy, które zmniejszyło się o 21 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem.

Coraz bardziej ujemne pozostaje także saldo migracji Niemiec z krajami Unii Europejskiej. W 2025 roku z Niemiec do państw UE wyjechało więcej osób, niż z nich przyjechało, a różnica wyniosła minus 54 tys. osób wobec minus 34 tys. rok wcześniej. Największe pogorszenie odnotowano w relacjach z Polską i Bułgarią. Polska i Bułgaria były jednocześnie krajami unijnymi, z którymi Niemcy straciły najwięcej mieszkańców. Do Polski wyjechało 17 tys. osób więcej, niż z niej przyjechało do Niemiec, natomiast do Bułgarii saldo wyniosło minus 14 tys. osób.

Wśród samych Niemców najpopularniejszymi kierunkami emigracji były Szwajcaria (23 tys. osób), Austria (14 tys.) oraz Hiszpania (10 tys.). W migracjach wewnętrznych największą stratę ludności odnotował Berlin (minus 12 tys. osób), a największy przyrost Brandenburgia, która zyskała netto 9 tys. mieszkańców.

Źródło: PAP