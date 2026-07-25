Samsung i SK Hynix z miliardowymi kontraktami w USA. Amerykanie zabezpieczają dostawy chipów AI

Samsung i SK Hynix zawarły umowy o łącznej wartości 950 mld dolarów z gigantami technologicznymi z USA na dostawę chipów AI. Amerykańskie spółki zabezpieczają dostawy w obliczu rosnącego popytu na moc obliczeniową.

W spotkaniach w San Francisco wzięli udział szefowie najważniejszych firm technologicznych

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– Korea Południowa dokona skoku, by stać się niezastąpionym państwem w łańcuchu dostaw dla sztucznej inteligencji. Staniemy się godną zaufania bazą produkcyjną chipów – oświadczył prezydent Li Dze Mjung podczas prezentacji „Deklaracji AI z San Francisco”.

Jak przekazała jego kancelaria, Grupa SK zobowiązała się dostarczyć półprzewodniki o wartości 750 mld dolarów, z czego ponad 500 mld dolarów przypada na współpracę z Nvidią. Z kolei Samsung podpisał list intencyjny z firmą Broadcom o wartości 200 mld dolarów.

Strony zgodziły się również na wspólne inwestycje w centra danych dla AI o łącznej mocy 5 GW.

W spotkaniach w San Francisco wzięli udział szefowie najważniejszych firm technologicznych, w tym Sam Altman z OpenAI, Jensen Huang z Nvidii, Dario Amodei z Anthropic oraz Hock Tan z Broadcomu.

Amerykańskie spółki są zmuszone do zabezpieczenia dostaw, ponieważ popyt na moc obliczeniową przewyższa podaż. Z kolei Korea Południowa zatwierdziła w czerwcu inwestycje w rozbudowę hubów półprzewodnikowych, aby utrzymać pozycję rynkowego lidera.

Źródło: PAP, XYZ