Korea Południowa buduje drugi hub półprzewodników. Samsung i SK Hynix zainwestują w cztery nowe fabryki

Południowokoreańskie koncerny Samsung i SK Hynix wydadzą ponad pół biliona dolarów na budowę czterech fabryk czipów – poinformował w poniedziałek rząd w Seulu. Minister przemysłu Kim Jung‑kwan oświadczył, że zakłady produkcyjne powstaną w relatywnie słabiej rozwiniętej gospodarczo południowo‑zachodniej części kraju.

„Przekształcimy region południowo‑zachodni w drugi węzeł produkcji półprzewodników. Zbudujemy cztery fabryki pamięci przez inwestycje korporacyjne” – powiedział Kim, któremu towarzyszyli przedstawiciele miejscowych big techów. Wartość inwestycji to w przeliczeniu 518 mld dolarów.

Korea Południowa walczy o 1. miejsce w infrastrukturze AI

Przedsięwzięcie jest częścią strategii gabinetu prezydenta Lee Jae Myunga, zakładającej stymulację rozwoju przemysłowego regionów poza Seulem. Wzrost globalnego popytu na półprzewodniki wynika z boomu na sztuczną inteligencję. Między 2023 a 2025 r. globalne wydatki na infrastrukturę centrów danych potrzebnych do jej obsługi rosły o dziesiątki miliardów dolarów rocznie.

„Centra danych AI są sercem umożliwiającym działanie sztucznej inteligencji, a globalne inwestycje w nie mają sięgnąć około 5,5 bln dolarów do 2030 r. Rząd zapewnia wsparcie, aby takie duże inwestycje w infrastrukturę AI doprowadziły do rozwoju krajowego sektora centrów danych AI i wzmocniły konkurencyjność jego ekosystemu” – czytamy w komunikacie południowokoreańskiego Ministerstwa Nauki i Technologii Informacyjnych.

Jak podaje agencja Yonhap, powołując się na ministra nauki, niezależnie od tego Seul do 2035 r. zainwestuje 650 mld dolarów w budowę centrów danych, zwłaszcza poza regionem stołecznym. Środki mają zostać przeznaczone na stopniową rozbudowę tych centrów do poziomu 8,4 GW w ciągu dekady.

Minister Bae Kyung‑hoon podkreślił, że jest to niezbędne, aby kraj osiągnął pozycję lidera w dziedzinie budowy fizycznej infrastruktury AI.

„Nadchodzące trzy lata będą złotą okazją do uzyskania pierwszej pozycji w dziedzinie fizycznego AI” – powiedział Bae. Jak dodał, rząd nadał infrastrukturze AI status strategicznej dziedziny przemysłu.

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Boom na czipy zmienia rynek pracy w Korei Południowej

Szybki rozwój sektora czipów wpływa na zmiany na rynku pracy we wschodnioazjatyckim kraju.

Jak pisaliśmy w XYZ, astronomiczne premie, które swoim pracownikom zaczęły wypłacać SK Hynix i Samsung Electronics, tworzą nową elitę finansową. Nagły wzrost zarobków inżynierów czipów nie tylko drastycznie zmienia hierarchię zawodową. Ma także przełożenie na decyzje edukacyjne młodzieży, popyt na towary luksusowe, ceny nieruchomości, a nawet na rynek matrymonialny. Powiększa również nierówności społeczne w gospodarce Korei Południowej, która przybrała kształt litery „K”.