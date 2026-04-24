Santander oficjalnie zmienia się w Erste. Rusza weekendowy rebranding

W piątek 24 kwietnia rozpoczął się kluczowy etap rebrandingu Santanderu na Erste Bank Polska. Spółka oficjalnie zmieniła nazwę, ale to nie wszystko. Prace potrwają do niedzieli. Bank zapewnia, że klienci niemal nie odczują zmian.

W piątek nazwa Santander Bank Polska uległa zmianie na Erste Bank Polska po wpisie do KRS – przekazała spółka. Zmianie uległ także statut banku oraz adres siedziby– teraz jest nim pl. Europejski 3A w Warszawie.

Weekendowe zmiany obejmą też wprowadzenie zmianę logo banku, nazwy aplikacji na Erste oraz adresu strony internetowej, którym odtąd będzie erste.pl. Santander BP zapewnia jednak, że wszystkie umowy pozostaną w mocy. Nie zmienią się także numery kont, kart, kody PIN czy numer infolinii.

Już teraz trwają prace w placówkach banku, gdzie charakterystyczną czerwień zastąpi odcień niebieski. Wcześniej bank informował, że dokona całości rebrandingu w II kw. 2026 r.

Zmiany są efektem przejęcia Santanderu przez Erste Group. Austriacka spółka zakupiła 49 proc. akcji Santander BP i 50 proc. akcji Santander TFI od hiszpańskiej Grupy Santander, do której bank należał od 2011 r.

Pod koniec stycznia nadzwyczajne walne zgromadzenie Santandera opowiedziało się za zmianą nazwy banku na Erste Bank Polska. Zmiana nazwy obejmie także inne spółki grupy Santander Bank Polska, które mają w nazwie „Santander”. Spółka szacuje wpływ kosztów procesu integracji z grupą Erste na wynik finansowy Santanderu na ok. 250 mln zł.

„Starą” nazwę zachowa jednak Santander Consumer Bank ze spółkami zależnymi, który teraz w całości należy do grupy Santander

Grupa Erste ma ponad 23 mln klientów na ośmiu rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, zatrudniając 55 tys. pracowników. Erste Bank Polska (dotąd Santander) odpowiada za 6,1 mln klientów oraz 10 tys. pracowników.

Źródło: PAP, XYZ