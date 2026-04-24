24.04.2026 07:04

Santander oficjalnie zmienia się w Erste. Rusza weekendowy rebranding

W piątek 24 kwietnia rozpoczął się kluczowy etap rebrandingu Santanderu na Erste Bank Polska. Spółka oficjalnie zmieniła nazwę, ale to nie wszystko. Prace potrwają do niedzieli. Bank zapewnia, że klienci niemal nie odczują zmian.

W piątek nazwa Santander Bank Polska uległa zmianie na Erste Bank Polska po wpisie do KRS – przekazała spółka. Zmianie uległ także statut banku oraz adres siedziby– teraz jest nim pl. Europejski 3A w Warszawie.

Weekendowe zmiany obejmą też wprowadzenie zmianę logo banku, nazwy aplikacji na Erste oraz adresu strony internetowej, którym odtąd będzie erste.pl. Santander BP zapewnia jednak, że wszystkie umowy pozostaną w mocy. Nie zmienią się także numery kont, kart, kody PIN czy numer infolinii.

Już teraz trwają prace w placówkach banku, gdzie charakterystyczną czerwień zastąpi odcień niebieski. Wcześniej bank informował, że dokona całości rebrandingu w II kw. 2026 r.

Zmiany są efektem przejęcia Santanderu przez Erste Group. Austriacka spółka zakupiła 49 proc. akcji Santander BP i 50 proc. akcji Santander TFI od hiszpańskiej Grupy Santander, do której bank należał od 2011 r.

Polecamy też: Erste ma zielone światło na przejęcie polskiego banku Santandera. Rynek spekuluje o pierwszych ruchach

Pod koniec stycznia nadzwyczajne walne zgromadzenie Santandera opowiedziało się za zmianą nazwy banku na Erste Bank Polska. Zmiana nazwy obejmie także inne spółki grupy Santander Bank Polska, które mają w nazwie „Santander”. Spółka szacuje wpływ kosztów procesu integracji z grupą Erste na wynik finansowy Santanderu na ok. 250 mln zł.

„Starą” nazwę zachowa jednak Santander Consumer Bank ze spółkami zależnymi, który teraz w całości należy do grupy Santander

Grupa Erste ma ponad 23 mln klientów na ośmiu rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, zatrudniając 55 tys. pracowników. Erste Bank Polska (dotąd Santander) odpowiada za 6,1 mln klientów oraz 10 tys. pracowników.

Źródło: PAP, XYZ

Banki zarabiają jak nigdy. Przegrani i wygrani 2025 r.
W weekend 24-26 kwietnia odbędzie się rebranding Santanderu na Erste Bank Polska.
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Newsy Polityka
Dlaczego Sławomir Cenckiewicz odszedł z funkcji szefa BBN
Nieoczekiwana dymisja w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Z funkcją szefa „prezydenckiego ministerstwa obrony" rozstał się jego szef prof. Sławomir Cenckiewicz. Jakie mogły być powody tej zmiany i co…
23.04.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo
Mało strzelnic, mało amunicji. Warszawska Policja ma problem
Komenda Stołeczna Policji nie ma swojej strzelnicy. Funkcjonariusze muszą ćwiczyć w wynajmowanych obiektach. Niewiele wskazuje na to, by w najbliższym czasie sytuacja miała się poprawić.
22.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Polacy tworzą sieć przedsiębiorców w USA. „Uczymy rekomendacji, które budują biznes”
Tajemnicza organizacja w kilka lat zrzeszyła 2,5 tys. polskich przedsiębiorców i doszła do 100 mln zł przychodów. Jak działają Corporate Connections i BNI, jakie mają plany rozwoju oraz czym…
23.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
TSUE zdecydował ws. odsetek za koszty kredytu. Kancelarie mówią o przełomie
Unijny Trybunał sprzeciwił się naliczaniu odsetek za kredytowane prowizje i składki ubezpieczeniowe. Pełnomocnicy konsumentów zapowiadają falę nowych pozwów w polskich sądach. Banki powołują się na…
23.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Społeczeństwo
Mieszkam, bo muszę. Co decyduje o wyborze miejsca zamieszkania?
Polacy lubią swoje miejsca do życia, ale coraz częściej zostają w nich z konieczności.
21.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Co z LOT po Smartwings? „Nie ma złego czasu na przejęcie”
Wkrótce minie pięć miesięcy od nieudanej próby zakupu czeskiego przewoźnika Smartwings przez Polskie Linie Lotnicze LOT. Niebo nad Europą się konsoliduje. Coraz więcej linii zwiększa swoje wpływy…
24.04.2026