Santander zastanawia się nad wielkością dywidendy. Przegląda też strategię

Będziemy się zastanawiali, jaką dywidendę ostatecznie wypłacimy – powiedział prezes Santander Bank Polska Michał Gajewski, dodając, że wyjściowym punktem jest poziom 75 proc. zysku. Bank przegląda też strategię i szykuje się na przemianę w Erste Bank Polska.

Prezes Santander Bank Polska Michał Gajewski zapewnił, że bank spełnia wymogi niezbędne do wypłaty dywidendy sięgającej 75 proc. zysku za 2025 r. Jednostkowy zysk netto banku wyniósł w 2025 r. 6,7 mld zł.

– W tej chwili będziemy się szykowali na rozmowy i będziemy się zastanawiali, jaką ostatecznie dywidendę wypłacimy. Poziom 75 proc. to dobry punkt wyjściowy do rozmowy o wypłacie w tym roku – zapowiedział.

Prezes zapewnił też, że bank przegląda strategię, ale nie należy spodziewać się „wielkich zmian”.

– Nacisk, który był na efektywność, na rentowny wzrost, będzie cały czas kontynuowany i to na pewno się nie zmieni – dodał.

Równocześnie spółka szykuje się na rebranding na Erste Bank Polska, który ma rozpocząć się w II kwartale 2026 r. i być relatywnie szybki. Bank szacuje koszt tych działań na 250 mln zł.

Od 9 stycznia nowym głównym akcjonariuszem Santander Bank Polska jest Erste Group, która zakupiła 49 proc. akcji banku i 50 proc. akcji Santander TFI. W ten sposób 3. największy bank w Polsce trafił do austriackiej grupy Erste.

22 stycznia nadzwyczajne walne zgromadzenie Santander BP podjęło decyzję o zmianie nazwy banku na Erste Bank Polska. Zmiana marki będzie też dotyczyć innych spółek z grupy Santander Bank Polska, które mają w nazwie „Santander”. Wyjątkiem będzie Santander Consumer Bank w Polsce – który należy w całości do grupy Santander – oraz jego spółki zależne.

Źródło: PAP