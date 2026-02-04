Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 04.02.2026
NEWSROOM XYZ
04.02.2026 11:25

Santander zastanawia się nad wielkością dywidendy. Przegląda też strategię

Będziemy się zastanawiali, jaką dywidendę ostatecznie wypłacimy – powiedział prezes Santander Bank Polska Michał Gajewski, dodając, że wyjściowym punktem jest poziom 75 proc. zysku. Bank przegląda też strategię i szykuje się na przemianę w Erste Bank Polska.

Prezes Santander Bank Polska Michał Gajewski zapewnił, że bank spełnia wymogi niezbędne do wypłaty dywidendy sięgającej 75 proc. zysku za 2025 r. Jednostkowy zysk netto banku wyniósł w 2025 r. 6,7 mld zł.

– W tej chwili będziemy się szykowali na rozmowy i będziemy się zastanawiali, jaką ostatecznie dywidendę wypłacimy. Poziom 75 proc. to dobry punkt wyjściowy do rozmowy o wypłacie w tym roku – zapowiedział.

Prezes zapewnił też, że bank przegląda strategię, ale nie należy spodziewać się „wielkich zmian”.

– Nacisk, który był na efektywność, na rentowny wzrost, będzie cały czas kontynuowany i to na pewno się nie zmieni – dodał.

Przeczytaj też: Zysk netto Santander Bank Polska w IV kwartale 2025 r. powyżej oczekiwań

Równocześnie spółka szykuje się na rebranding na Erste Bank Polska, który ma rozpocząć się w II kwartale 2026 r. i być relatywnie szybki. Bank szacuje koszt tych działań na 250 mln zł.

Od 9 stycznia nowym głównym akcjonariuszem Santander Bank Polska jest Erste Group, która zakupiła 49 proc. akcji banku i 50 proc. akcji Santander TFI. W ten sposób 3. największy bank w Polsce trafił do austriackiej grupy Erste.

22 stycznia nadzwyczajne walne zgromadzenie Santander BP podjęło decyzję o zmianie nazwy banku na Erste Bank Polska. Zmiana marki będzie też dotyczyć innych spółek z grupy Santander Bank Polska, które mają w nazwie „Santander”. Wyjątkiem będzie Santander Consumer Bank w Polsce – który należy w całości do grupy Santander – oraz jego spółki zależne.

Źródło: PAP

Kredyty frankowe wracają do TSUE
Szyld banku Santander
Prezes Santander Bank Polska wskazał 75 proc. jako wyjsciowy poziom w rozmowach nt. wypłaty dywidendy za 2025 r.
Fot. Maciej Luczniewski/NurPhoto via Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes
Rekordowo dużo firm prosi rząd o granty na inwestycje. Tymczasem program przestał działać
16 inwestorów – w tym H&M, Pilkington i Cisco – podpisało w ubiegłym roku umowy na rządowe granty, a Polska Agencja Inwestycji i Handlu rekomendowała aż 63 projekty. Od początku roku Polska nie oferuje jednak wsparcia dla nowych inwestycji.
02.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Założyciel zbrojeniowej Czechoslovak Group wchodzi do polskich portów morskich
Czeski inwestor Jaroslav Strnad oraz słowacki fundusz J&T są coraz bliżej przejęcia pakietu akcji OT Logistics. Włączenie największego polskiego operatora portowego do międzynarodowej grupy kapitałowej umożliwiłoby połączenie infrastruktury nad Bałtykiem z portem w Rijece w Chorwacji. Dla polskiej spółki oznaczałoby to szansę na poprawę trudnej sytuacji finansowej.
03.02.2026
Kategorie artykułu: Quiz XYZ
Quiz dnia XYZ | 3 luty 2026
Trzy pytania, w każdym tylko jedna poprawna odpowiedź. Sprawdź, czy dziś zdobędziesz 3/3.
03.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Dużo rund, mało wyjść. Polskie fundusze venture capital mają problem z wypłatą zysków inwestorom
Inwestycji i rund finansowania w polskim ekosystemie startupowym nie brakuje, ale prawdziwym testem dla funduszy venture capital są exity. Tych wciąż jest niewiele, co rodzi pytania o realne wypłaty zysków dla inwestorów.
02.02.2026
Kategorie artykułu: Polityka
Pełczyńska-Nałęcz przejmuje ster w Polsce 2050. „Umów należy dotrzymywać”
– Jesteśmy w koalicji dla spraw i dla ludzi. Tak długo jak możemy dobre rozwiązania dla ludzi popychać do przodu, jesteśmy w Koalicji 15 Października i mówimy naszym koalicjantom, że jesteśmy gotowi do dialogu i współpracy – powiedziała Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz po wygranych wyborach na przewodniczącą Polski 2050. Nowa szefowa partii założonej przez Szymona Hołownię liczy na bliższą współpracę z koalicjantami. Przejmuje partię, która jest w trudnej sytuacji.
02.02.2026
Kategorie artykułu: Polityka
MAP: Europejskie kraje zainteresowane naszymi okrętami
Marynarka Wojenna RP cieszy się z nowych okrętów, a polski przemysł stoczniowy patrzy z nadzieją na Europę. Szczególnie ciepło przygląda się Skandynawii. Plany resortu zdradził wiceminister aktywów państwowych Konrad Gołota.
03.02.2026