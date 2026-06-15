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NEWSROOM XYZ
15.06.2026 12:00

Thorium Space pozyskało 22 mln zł na rozwój technologii. Deep-tech buduje pozycję w Europie

Thorium Space zakończyło ofertę publiczną – poinformowała spółka. Polskiemu deep-techowi udało się pozyskać 22 mln zł na rozwój technologii.

Thorium Space to polska spółka z branży kosmicznej. Rozwija technologie komunikacji satelitarnej dla sektora instytucjonalnego, obronnego i infrastruktury krytycznej. Model rozwoju Thorium Space opiera się na etapowej komercjalizacji technologii.

W trzecim kwartale 2026 r. planuje zadebiutować na NewConnect na warszawskiej giełdzie.

Thorium Space chce zbudować swoją pozycję w Europie

Spółka poinformowała o zakończeniu oferty publicznej, dzięki której pozyskała 22 mln zł. Oferta była skierowana do inwestorów kwalifikowanych oraz wybranych inwestorów indywidualnych składających zapisy o wartości co najmniej 100 tys. euro. Budowa księgi popytu została przeprowadzona od 10 do 12 czerwca. Funkcję menedżerów oferty pełniły IPOPEMA Securities oraz Dom Maklerski INC, a wsparcie komunikacyjne zapewniło InnerValue.

„Oferta cieszyła się znaczącym zainteresowaniem zarówno ze strony inwestorów instytucjonalnych, jak i indywidualnych. Pozyskane środki wesprą komercjalizację autorskich technologii SATCOM, budowę skalowalnej oferty dla europejskiego rynku secure SATCOM oraz rozwój układów ASIC" – podaje Thorium Space. 4

O uruchomieniu oferty spółka informowała na początku czerwca 2026 r. Wtedy wskazywała, że celem jest pozyskanie 30–35 mln zł.

– Konsekwentnie realizujemy naszą strategię rozwoju, której celem jest zbudowanie pozycji europejskiego dostawcy rozwiązań i komponentów dla rynku komunikacji satelitarnej nowej generacji. Dziękujemy inwestorom za zaufanie i wiarę w przedstawioną przez nas wizję rozwoju. Pozyskany w ramach oferty kapitał zabezpiecza realizację kolejnych etapów naszego planu rozwoju, przybliżając nas do osiągniecia zamierzonego celu – wskazuje prezes zarządu spółki Piotr Mierzejewski.

Jak dodaje szef Thorium Space, założony przez spółkę horyzont czasowy rozwoju technologii wpisuje się w rosnące zapotrzebowanie rynku. Rynek SATCOM rośnie średnio o ponad 11 proc. rocznie. Jednym z głównych trendów pozostaje rozwój europejskich programów związanych z bezpieczeństwem komunikacji, suwerennością technologiczną oraz rozwojem infrastruktury dual-use – wskazuje spółka.

– W kluczowym dla dalszego rozwoju sektora kosmicznego w Europie momencie powinniśmy już posiadać niezbędne kompetencje i produkty, by móc dalej skalować nasz biznes – mówi Piotr Mierzejewski.

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Piotr Mierzejewski, prezes Thorium Space
Thorium Space z powodzeniem zakończyło ofertę publiczną. Polskiemu deep-techowi udało się pozyskać 22 mln zł na rozwój technologii. Na zdjęciu prezes spółki, Piotr Mierzejewski. Fot. materiały prasowe
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