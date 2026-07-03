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03.07.2026 09:59

Sejm uchwalił ustawę o Osobistych Kontach Inwestycyjnych

Sejm uchwalił w piątek ustawę o Osobistych Kontach Inwestycyjnych (OKI), która zakłada, że aktywa inwestycyjne na koncie będą zwolnione z tzw. podatku Belki do kwoty 100 tys. zł, a aktywa oszczędnościowe – do 25 tys. zł.

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański na konferencji prezentującej OKI
Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański na konferencji prezentującej OKI. Fot. PAP/Tomasz Gzell

Za uchwaleniem ustawy głosowało 427 posłów, pięciu było przeciw, a jedna osoba wstrzymała się od głosu. Teraz ustawa trafi do senatu.

„To największa od lat zmiana dla indywidualnych inwestorów i największy projekt budowy krajowego kapitału napędzającego rozwój polskiej gospodarki” – skomentował minister finansów Andrzej Domański na platformie X.

OKI od 1 stycznia 2027 r. NA GPW może trafić dodatkowe ok. 25 mln zł do 2030 r.

Ustawa o OKI ma na celu realizację jednego z priorytetów obecnego rządu, czyli rozwój krajowego rynku kapitałowego. Zgodnie z dokumentem OKI miałyby wejść w życie 1 stycznia 2027 r. (wcześniej planowano, że zaczną działać od 1 lipca 2026 r.). Aktywa inwestycyjne denominowane w złotych (np. akcje i jednostki funduszy inwestycyjnych) miałyby być zwolnione z tzw. podatku Belki do kwoty 100 tys. zł. Z kolei aktywa o charakterze oszczędnościowym (np. obligacje i lokaty) – do 25 tys. zł.

Wszystkie aktywa zgromadzone na OKI i przekraczające limity miałyby być objęte nowym podatkiem od ich wartości. Rząd przekonywał, że podatek nie będzie przekraczał 1 proc. i miałby być wyliczany według szczegółowego algorytmu uwzględniającego dzienne wyceny, saldo wpłat i czas posiadania konta. Rząd uważa, że wdrożenie OKI może spowodować, iż na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie trafi ok. 25 mld zł do 2030 r. oraz 74 mld zł do 2040 r.

Tzw. podatek Belki, czyli właściwie podatek od zysków kapitałowych, został wprowadzony w Polsce w 2002 r. przez ówczesnego ministra finansów Marka Belkę. Od jego nazwiska wzięła się popularna nazwa daniny. Pierwotnie miał być wprowadzony na chwilę.

Obejmuje on dochody z obligacji, lokat bankowych oraz zyski ze sprzedaży papierów wartościowych, a więc np. jednostek funduszy czy akcji. Stawka podatku wynosi 19 proc. Sposób poboru i rozliczenia podatku uzależniony jest od rodzaju aktywów, od których jest on pobierany.

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Źródło: PAP, XYZ

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