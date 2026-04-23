23.04.2026 11:45

Sekretarz marynarki wojennej USA zwolniony ze stanowiska

Dotychczasowy sekretarz marynarki wojennej USA John Phelan został odwołany z tej funkcji w trybie natychmiastowym. Decyzja zapadła w momencie, gdy w Pentagonie trwa chaos związany ze zmianami kadrowymi na kluczowych stanowiskach – odnotowały w czwartek brytyjskie i amerykańskie media.

O odwołaniu Phelana poinformował rzecznik Departamentu Obrony Sean Parnell w oświadczeniu zamieszczonym na platformie X. Nie podał jednak szczegółów tej decyzji.

Jak napisał brytyjski dziennik „Financial Times”, powołując się na źródło znające sprawę, między cywilnym zwierzchnikiem marynarki wojennej USA a ministrem obrony USA Pete’em Hegsethem doszło do napięć w kwestii programu budowy okrętów, a także nominacji i awansów wojskowych. Serwis stacji CNN dodał, że szef Pentagonu był zirytowany bezpośrednią komunikacją Phelana z prezydentem USA Donaldem Trumpem, z pominięciem Hegsetha.

Zdaniem „FT” odwołanie sekretarza marynarki wojennej nastąpiło w czasie, gdy Hegseth podejmuje działania w celu odsunięcia od władzy wielu urzędników Pentagonu, którzy są uważani za osoby sprzeciwiające się administracji Trumpa. W kwietniu minister obrony zwolnił najwyższego rangą oficera armii, gen. Randy’ego George’a, który sprzeciwiał się wysłaniu tysięcy żołnierzy na Bliski Wschód oraz przygotowaniom do ewentualnego użycia wojsk lądowych w Iranie.

Brytyjski dziennik „The Guardian” zauważył, że od czasu objęcia urzędu w ubiegłym roku Hegseth zwolnił już kilku czołowych generałów, admirałów i innych dowódców.

Phelana ma zastąpić na stanowisku podsekretarz marynarki wojennej Hung Cao.

Najnowsza zmiana kadrowa nastąpiła w trakcie jednej z najważniejszych misji amerykańskiej marynarki wojennej od dziesięcioleci, czyli blokady cieśniny Ormuz. W regionie znajduje się 21 amerykańskich okrętów wojennych, siedem kolejnych jest w drodze na Bliski Wschód, a ponad tuzin z nich bierze udział w amerykańskiej blokadzie morskiej irańskich portów – poinformował „FT”.

Zarówno Hegseth, jak i sam prezydent USA Donald Trump, wielokrotnie twierdzili, że operacja wojskowa zakończyła się absolutnym sukcesem amerykańskich wojsk.

Phelan jest biznesmenem, który nie odbył wcześniej służby wojskowej. Na stanowisko sekretarza marynarki wojennej został nominowany w 2025 r. przez prezydenta Donalda Trumpa.

Źródło: PAP, XYZ

Sekretarz obrony USA Pete Hegseth
Sekretarz obrony USA Pete Hegseth. Fot. Alex Wong/Getty Images
