Shakira uniewinniona od oszustwa podatkowego. Hiszpański fiskus musi jej oddać miliony euro

Hiszpański sąd uniewinnił Shakirę od zarzutu oszustwa podatkowego. Władze będą musiały jej oddać około 60 mln euro.

Fiskus ukarał Shakirę w 2021 r. Skarbówka uznała, że w 2011 r. piosenkarka była hiszpańską rezydentką podatkową. Jednak – jak stwierdził sąd – władze nie były w stanie wykazać, że artystka, która była wtedy w związku z piłkarzem FC Barcelony Gerardem Piqué, przebywała w Hiszpanii nieprzerwanie przez 183 dni.

Obrona artystki tłumaczyła, że Shakira „nie miała w Hiszpanii domu ani dzieci, ani też nigdy nie prowadziła działalności gospodarczej w tym kraju”. Do tego w trasie koncertowej była w prawie 40 państwach na całym świecie.

– Każdy etap postępowania wyciekał do mediów, zniekształcany i wyolbrzymiany, a moje imię i wizerunek publiczny wykorzystywano do wysyłania groźby pozostałym podatnikom – powiedziała po wyroku Shakira. Fiskus zapowiedział zaś apelację i stwierdził, że do jej czasu nie odda piosenkarce nawet eurocenta.

Dzisiejszy wyrok dotyczy tylko sprawy z 2011 r. W 2023 r. Shakira zawarła bowiem ugodę z hiszpańską skarbówką w sprawie identycznego zarzutu za lata 2012–2014. Zapłaciła wtedy 7,3 mln euro grzywny.