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28.07.2026 10:10

Silne trzęsienie ziemi w Japonii. Władze wydały ostrzeżenie przed tsunami

Japońską prefekturą Kumamoto wstrząsnęło silne trzęsienie ziemi. Mieszkańcy regionów przybrzeżnych zostali ostrzeżeni przed nadciągającym tsunami.

Sanae Takaichi przemawia na tle baneru
Rząd Japonii ostrzega przed wstrząsami i tsunami, Fot. Toru Hanai / Bloomberg / Getty Images

Silne trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,1 nawiedziło we wtorek prefekturę Kumamoto na południowym zachodzie Japonii – podała Japońska Agencja Meteorologiczna. Odnotowano tam najwyższy, siódmy stopień w japońskiej skali intensywności sejsmicznej. Główne wstrząsy wystąpiły tuż przed godz. 9.30 czasu polskiego.

Rząd wydał też ostrzeżenie dla siedmiu prefektur na wyspie Kiusiu.

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Na wybrzeżach Ariake-kai, Zatoki Morza Wschodniochińskiego i Morza Yatsushiro obowiązuje ostrzeżenie przed tsunami. Służby meteorologiczne ostrzegają, że przewidywana wysokość fali na tych akwenach może osiągnąć 1 m.

Japonia położona jest w tzw. Pacyficznym Pierścieniu Ognia, czyli strefie częstych trzęsień ziemi i erupcji wulkanicznych, która otacza Ocean Spokojny. Ze względu na swoje położenie na styku płyt tektonicznych Japonia jest jednym z najbardziej aktywnych sejsmicznie państw na świecie i regularnie doświadcza silnych wstrząsów.

Źródło: PAP

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