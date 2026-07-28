Silne trzęsienie ziemi w Japonii. Władze wydały ostrzeżenie przed tsunami

Japońską prefekturą Kumamoto wstrząsnęło silne trzęsienie ziemi. Mieszkańcy regionów przybrzeżnych zostali ostrzeżeni przed nadciągającym tsunami.

Rząd Japonii ostrzega przed wstrząsami i tsunami, Fot. Toru Hanai / Bloomberg / Getty Images

Silne trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,1 nawiedziło we wtorek prefekturę Kumamoto na południowym zachodzie Japonii – podała Japońska Agencja Meteorologiczna. Odnotowano tam najwyższy, siódmy stopień w japońskiej skali intensywności sejsmicznej. Główne wstrząsy wystąpiły tuż przed godz. 9.30 czasu polskiego.

Rząd wydał też ostrzeżenie dla siedmiu prefektur na wyspie Kiusiu.

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Na wybrzeżach Ariake-kai, Zatoki Morza Wschodniochińskiego i Morza Yatsushiro obowiązuje ostrzeżenie przed tsunami. Służby meteorologiczne ostrzegają, że przewidywana wysokość fali na tych akwenach może osiągnąć 1 m.

Japonia położona jest w tzw. Pacyficznym Pierścieniu Ognia, czyli strefie częstych trzęsień ziemi i erupcji wulkanicznych, która otacza Ocean Spokojny. Ze względu na swoje położenie na styku płyt tektonicznych Japonia jest jednym z najbardziej aktywnych sejsmicznie państw na świecie i regularnie doświadcza silnych wstrząsów.

Źródło: PAP