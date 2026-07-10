Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 10.07.2026
NEWSROOM XYZ
10.07.2026 19:11

SK Hynix debiutuje na Nasdaq. Akcje wystrzeliły

SK Hynix zadebiutował w piątek na Nasdaq po drugiej największej ofercie publicznej w historii Stanów Zjednoczonych. Na otwarciu akcje firmy mocno zyskały.

Budynek giełdy Nasdaq
W ciągu ostatniego roku akcje SK Hynix wzrosły o 630 proc. Fot. Alan Schein Photography/Getty Images

Akcje SK Hynix kosztowały na piątkowym otwarciu 170 dolarów – o 14 proc. powyżej ceny ofertowej, która wyniosła 149 dolarów. O godz. 19.10 czasu polskiego kurs wynosi już ponad 173 dolary, rosnąc o 16 proc.

W czwartek koreańska spółka zebrała 26,5 mld dolarów. Była to największa oferta publiczna przeprowadzona w Stanach Zjednoczonych przez zagraniczną spółkę, a także druga największa oferta publiczna w historii Wall Street po czerwcowym IPO SpaceX Elona Muska.

Popyt na akcje był ponad siedmiokrotnie większy od podaży – podaje Reuters.

Mimo że akcje SK Hynix są notowane w Seulu, spółka zadebiutowała na Nasdaq poprzez ADR-y, czyli kwity depozytowe pozwalające inwestorom w USA kupować papiery zagranicznych firm bez dostępu do lokalnych giełd. 1 ADR odpowiada 10 akcjom.

W ciągu ostatniego roku akcje SK Hynix wzrosły o 630 proc.

Polecamy: Korea Południowa buduje drugi hub półprzewodników. Samsung i SK Hynix zainwestują w cztery nowe fabryki

Źródło: Reuters, PAP, XYZ

Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
WIG20 rośnie, Pepco liderem wzrostów. Dzień na GPW 9 lipca 2026 r.
Czwartkowa sesja na GPW przebiega pod znakiem umiarkowanych wzrostów głównych indeksów. Najmocniej wśród największych spółek zyskuje Pepco
09.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Zbudowali biznes, sprzedali go i wspierają kolejne. Inne podejście do finansowania startupów
Finansowanie startupów technologicznych może odbywać się na wiele sposobów. Z jednej strony, poprzez fundusze inwestycyjne, z drugiej przedsiębiorców z rynku. Remotly zainteresowali się założyciele…
09.07.2026
Kategorie artykułu: Świat Technologia
Cyfrowy wyścig po dnie oceanu. Tokio rzuca rękawicę Pekinowi
Chiny próbują przełamać kontrolę zachodnich i japońskich firm nad globalnym krwiobiegiem danych. W odpowiedzi Japonia uznała podmorskie światłowody za kluczowy element bezpieczeństwa państwa. Czy…
08.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy Technologia
Polacy rozwiązali problem, z którym nie radzą sobie służby zdrowia. Zdobyli kontrakt na 15 mln dolarów
Polski startup Feyenally stworzył technologię, która w prosty sposób wykrywa problemy ze wzrokiem. Bez konieczności wizyty w wyspecjalizowanych gabinetach. Właśnie pozyskał wielki kontrakt w Ghanie,…
09.07.2026
Kategorie artykułu: fact-checking Społeczeństwo
Ile osób umiera przez błędy lekarzy. Co dane mówią na ten temat?
109 zgłoszeń dotyczących zastrzeżeń do przebiegu leczenia szpitalnego zakończonego zgonem pacjenta wpłynęło do Rzecznika Praw Pacjenta w 2025 roku.
08.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes
PIP z nowymi mocami szykuje się na kontrole. „Nawet najlepsze umowy nie wystarczą”
8 lipca to przełomowa data na rynku pracy. W jaki sposób PIP wyda decyzję i czy zmiana ta oznacza koniec „śmieciówek”?
08.07.2026