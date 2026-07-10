SK Hynix debiutuje na Nasdaq. Akcje wystrzeliły

SK Hynix zadebiutował w piątek na Nasdaq po drugiej największej ofercie publicznej w historii Stanów Zjednoczonych. Na otwarciu akcje firmy mocno zyskały.

W ciągu ostatniego roku akcje SK Hynix wzrosły o 630 proc. Fot. Alan Schein Photography/Getty Images

Akcje SK Hynix kosztowały na piątkowym otwarciu 170 dolarów – o 14 proc. powyżej ceny ofertowej, która wyniosła 149 dolarów. O godz. 19.10 czasu polskiego kurs wynosi już ponad 173 dolary, rosnąc o 16 proc.

W czwartek koreańska spółka zebrała 26,5 mld dolarów. Była to największa oferta publiczna przeprowadzona w Stanach Zjednoczonych przez zagraniczną spółkę, a także druga największa oferta publiczna w historii Wall Street po czerwcowym IPO SpaceX Elona Muska.

Popyt na akcje był ponad siedmiokrotnie większy od podaży – podaje Reuters.

Mimo że akcje SK Hynix są notowane w Seulu, spółka zadebiutowała na Nasdaq poprzez ADR-y, czyli kwity depozytowe pozwalające inwestorom w USA kupować papiery zagranicznych firm bez dostępu do lokalnych giełd. 1 ADR odpowiada 10 akcjom.

W ciągu ostatniego roku akcje SK Hynix wzrosły o 630 proc.

Polecamy: Korea Południowa buduje drugi hub półprzewodników. Samsung i SK Hynix zainwestują w cztery nowe fabryki

Źródło: Reuters, PAP, XYZ