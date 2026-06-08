Skarb Państwa zgłasza sześciu kandydatów do rady nadzorczej KGHM

Skarb Państwa zgłosił sześciu kandydatów do rady nadzorczej KGHM Polska Miedź, która ma zostać wybrana podczas wtorkowego zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki. W porządku obrad znalazły się także decyzje dotyczące podziału zysku za 2025 r., który przekroczył 1,9 mld zł.

Skarb Państwa jako największy akcjonariusz KGHM wskazał sześciu kandydatów do rady nadzorczej spółki, której nowy skład XII kadencji zostanie wybrany we wtorek podczas zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Rada nadzorcza KGHM liczy od 7 do 10 członków, a obecnie zasiada w niej 9 osób.

Wśród kandydatów znalazł się obecny przewodniczący rady nadzorczej Zbigniew Ćwiąkalski, były minister sprawiedliwości i prokurator generalny w latach 2007–2009, który zasiada już w tym gremium od stycznia. Do rady zgłoszono także Artura Ulricha, Łukasza Żelewskiego, Piotra Prugara, Ewę Banachowicz oraz Rafała Szmytkę.

Zbigniew Ćwiąkalski jest adwokatem i profesorem nauk prawnych, a w przeszłości pełnił funkcję ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego w pierwszym rządzie Donalda Tuska. Obecnie pracuje jako partner w kancelarii prawnej SPCG oraz działa w strukturach Polskiej Akademii Nauk.

Kolejni kandydaci reprezentują środowiska menedżerskie, prawnicze i akademickie. Artur Ulrich jest specjalistą w obszarze energetyki i doktorem nauk ekonomicznych, natomiast Łukasz Żelewski ma wieloletnie doświadczenie menedżerskie, m.in. w Poczcie Polskiej i Agencji Rozwoju Pomorza. Piotr Prugar to radca prawny i były syndyk oraz likwidator wielu spółek.

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Wśród kandydatów znajdują się także Ewa Banachowicz, doktor nauk ekonomicznych i wieloletnia wykładowczyni oraz doradczyni gospodarcza, a także Rafał Szmytke, menedżer specjalizujący się w zarządzaniu strategicznym, restrukturyzacji i nadzorze korporacyjnym, z doświadczeniem w licznych radach nadzorczych.

Do rady nadzorczej KGHM wejdą również przedstawiciele załogi wybrani w styczniu tego roku, związani z NSZZ „Solidarność”: Bogusław Szarek, Marcin Kaczanowski i Przemysław Darowski. Swojego kandydata zgłosił także Nationale-Nederlanden OFE, wskazując Joannę Zakrzewską, specjalistkę ds. audytu i zarządzania ryzykiem, pełniącą już funkcje w komitetach rady.

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Podczas wtorkowego walnego zgromadzenia akcjonariusze zdecydują również o podziale zysku KGHM za 2025 r., który wyniósł ponad 1,946 mld zł. Zarząd rekomenduje przeznaczenie 300 mln zł na dywidendę, co daje 1,5 zł na akcję, natomiast pozostała kwota ma trafić na kapitał zapasowy spółki. KGHM pozostaje największym producentem miedzi w Europie i odpowiada za około połowę unijnej produkcji tego surowca, uznawanego za strategiczny dla UE.

Źródło: PAP