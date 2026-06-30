Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 30.06.2026
NEWSROOM XYZ
30.06.2026 17:42

SPD w Czechach chce odebrać Zełenskiemu order

Współrządzący w Czechach ruch SPD zapowiedział działania na rzecz odebrania prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu najwyższego czeskiego odznaczenia państwowego – Orderu Białego Lwa.

Ugrupowanie chce, aby w tej sprawie do prezydenta Petra Pavla zaapelowała Izba Poselska, wskazując jako wzór decyzję prezydenta Polski Karola Nawrockiego.

Poseł SPD Jindrzich Rajchl poinformował we wtorek, że klub parlamentarny jego ugrupowania będzie zabiegał o przyjęcie przez czeską Izbę Poselską apelu do prezydenta Petra Pavla w sprawie odebrania Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Białego Lwa. Jak zapowiedział, temat ma zostać również poruszony podczas posiedzenia rady koalicyjnej. Rajchl uzasadniał wniosek zarzutami dotyczącymi upamiętniania przez Ukrainę postaci związanych z UPA, twierdząc, że osoba podejmująca takie decyzje nie powinna być odznaczona najwyższym czeskim orderem państwowym.

Czytaj również: Czeski rynek mieszkaniowy upodabnia się do niemieckiego, słowacki – do polskiego

Polityk SPD argumentował, że oddziały UPA odpowiadały za śmierć dziesiątek tysięcy Polaków, Żydów i Czechów oraz stwierdził, że ich działalność na terytorium Czechosłowacji trwała do 1947 roku, kiedy zostały pokonane podczas tzw. Akcji „B”. Dodał również, że liczy na podobną reakcję czeskiej sceny politycznej, jaka – jego zdaniem – miała miejsce w Polsce po decyzji prezydenta Karola Nawrockiego dotyczącej odebrania Zełenskiemu najwyższego polskiego odznaczenia.

Czeskie media zwracają jednak uwagę, że obowiązujące przepisy przewidują możliwość odebrania odznaczenia wyłącznie w przypadku prawomocnego wyroku sądu. Oznacza to, że realizacja postulatu SPD napotkałaby przeszkody wynikające z obowiązującego prawa.

Czytaj również: Zamach na media czy spełnienie wyborczej obietnicy? Protesty w Czechach

Wołodymyr Zełenski otrzymał Order Białego Lwa w październiku 2022 roku z rąk ówczesnego prezydenta Czech Miloša Zemana. Uzasadniając decyzję, wskazano na męstwo i odwagę ukraińskiego przywódcy, który po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku odrzucił propozycję ewakuacji i pozostał w Kijowie.

Źródło: PAP

Wnętrze czeskiego parlamentu
Poseł SPD Jindrzich Rajchl poinformował we wtorek, że klub parlamentarny jego ugrupowania będzie zabiegał o przyjęcie przez czeską Izbę Poselską apelu do prezydenta Petra Pavla w sprawie odebrania Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Białego Lwa. Fot. Matej Divizna/Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Świat
22 godziny pociągiem najwyżej położonymi torami na świecie
Pociąg zwalnia. Za oknem czerwone wzgórza ustępują miejsca dolinie, w której pierwsze białe domy z czarnymi obramowaniami okien wyglądają, jakby ktoś narysował je tuszem na zielonym tle. Cyfrowy…
28.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Polityka
Państwowe spółki mają finansować startupy naukowców. „Nie może robić tego tylko resort nauki” (WYWIAD)
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego chce stworzyć fundusz wspierający firmy zakładane przez naukowców, do którego miałyby dokładać się spółki z udziałem Skarbu Państwa. Prof. Maria Mrówczyńska…
29.06.2026
Kategorie artykułu: Technologia
Polacy znają się na AI jak na piłce i grillu. Jak rozpoznać fejkowego eksperta?
Kilka postów na LinkedIn i dopisana znajomość narzędzi AI nie czynią jeszcze z nikogo eksperta. Zapytaliśmy specjalistów, po czym rozpoznają osoby, które naprawdę rozumieją sztuczną inteligencję,…
29.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy Technologia
Urządzenie AI Polaka podbija USA. Startup pozyskał 11 mln dolarów od znanych inwestorów
Pocket to niewielkie urządzenie AI stworzone przez Gabriela Dymowskiego i Akshaya Narisettiego. Startup z San Francisco pozyskał właśnie 11 mln dolarów od znanych inwestorów, w tym Accela i Y…
29.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy Świat
Lwów kontra polska firma. Spór o dużą inwestycję robi się coraz ostrzejszy
Trwa spór polskiej spółki Control Process i władz Lwowa o finanse budowy zakładu przetwarzania odpadów. Mer Lwowa oskarża Pawła Kowala o naciski
28.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Prezes Warty apeluje o 15-procentowe podwyżki w OC. „Rynek nie ma wyjścia, inaczej utoniemy” (WYWIAD)
Jarosław Parkot, prezes Warty, ostrzega branżę przed wojną cenową w OC i AC, która może przynieść miliardowe straty. Ubezpieczyciel podniósł już w tym roku ceny, a to być może nie koniec podwyżek.…
30.06.2026