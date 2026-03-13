Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 13.03.2026
13.03.2026 09:13

Specjalne posiedzenie rządu. "Historia oceni decyzję prezydenta dramatycznie"

– Polacy są smutni, źli. Polska jest w szoku. Byliśmy przygotowani na tę ewentualność, coraz więcej sygnałów wskazywało na to, że z niezrozumiałych przyczyn prezydent zdecyduje się na zawetowanie programu, którym chcieliśmy wspólnie z prezydentem otworzyć 27. rocznicę wejścia Polsko do NATO. To miał być świetny moment, żeby cały kraj zauważył, tak jak wtedy, że jesteśmy w stanie ponad podziałami stanąć ramię w ramię z prezydentem i przyjąć wielki program Polska Zbrojna. Prezydent zdecydował się na zupełnie inną drogę – powiedział na specjalnym posiedzeniu rządu premier Donald Tusk.

Jak wskazał szef rządu, opinia publiczna zastanawia się, czy ruch prezydenta można oceniać jako "zdradę" lub czy miał na nią wpływ działanie lobbystów. "Nie będę się tym dzisiaj zajmował. [...] Historia oceni decyzję prezydenta w sposób dramatyczny dla niego" – powiedział Tusk.

– Jedno jest pewne, brak podpisu prezydenta jest dla nas, przygotowujących tę ustawę, sporym utrudnieniem. Dlatego skupiłem się na tym, aby jak najszybciej dać Polsce, ale też prezydentowi, odpowiedź na brak tego podpisu – wskazał szef rządu.

W dalszej części wystąpienia Tusk podkreślił znaczenie europejskiego SAFE dla bezpieczeństwa Polski. Z tego programu miały być sfinansowana m.in. Tarcza Wschód oraz inwestycje infrastrukturalne. "Miały na tym w zdecydowanej większości skorzystać polskie firmy. [...] To był najbardziej suwerenny polski projekt" – dodał premier.

– Nie boję się użyć tego słowa – zmusiliśmy partnerów z Brukseli, przekonaliśmy ich przywożąc na wschodnią granicę do tego, aby zaakceptować pieniądze dla polskich inwestycji, które miały zapewnić nam zabezpieczenie przed ewentualną rosyjską agresją –tłumaczył prezes Rady Ministrów.

Temat będzie kontynuowany.

Premier Donald Tusk na posiedzeniu rządu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie, 4 listopada 2025 r.
Premier Donald Tusk na posiedzeniu rządu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie, 4 listopada 2025 r. Fot. PAP/Radek Pietruszka
