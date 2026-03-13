Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 13.03.2026
NEWSROOM XYZ
13.03.2026 07:26

Reakcje na weto prezydenta ws. SAFE. Od pochwał po „zdradę stanu”

Po tym, jak prezydent Karol Nawrocki zdecydował się zawetować ustawę wprowadzającą program SAFE w Polsce, na scenie politycznej pojawiły się skrajnie różne reakcje. Koalicja rządząca mówi o „zdradzie stanu” i zapowiada obejście weta. Opozycja chwali odrzucenie „niemieckiej chwilówki”.

Uzasadniając swoją decyzję, prezydent zapewniał, że „nigdy nie podpisze ustawy, która uderza w suwerenność, niezależność, bezpieczeństwo Polski”.

Koalicja rządząca zapowiada obejście prezydenckiego weta

W odpowiedzi na prezydenckie weto premier Donald Tusk zwołał nadzwyczajne posiedzenie rządu. „Prezydent stracił szansę, aby zachować się jak patriota” – dodał.

Pałac prezydencki zapowiada, że wyśle na posiedzenie swojego przedstawiciela.

Rzecznik rządu Adam Szłapka stwierdził, że prezydent „pokazał się jako osoba kompletnie zależna od PiS-u”. Z kolei decyzję określił jako „akt wymierzony w bezpieczeństwo Polski”.

– Moim zdaniem to jest działanie w takim myśleniu zdrady narodowej – stwierdził członek Koalicji Obywatelskiej.

W podobnym tonie wypowiedzieli się przedstawiciele Lewicy: marszałek sejmu Włodzimierz Czarzasty i wicepremier Krzysztof Gawkowski.

Prezydent naszego kraju dokonał moim zdaniem zdrady stanu i pozbawił polskie wojsko i Polaków bezpieczeństwa na kwotę 185 mld zł – stwierdził Włodzimierz Czarzasty. Dodał jednak, że rząd „ma w tej sprawie plan B”.

Dla wicepremiera weto „jest jak strzał w plecy dla polskiej armii, przemysłu zbrojeniowego i dziesiątek tysięcy ludzi z miast i miasteczek, gdzie te zakłady działają”.

Z kolei wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz ocenił, że interes partyjny, polityka, zwyciężyły nad odpowiedzialnością zwierzchnika za siły zbrojne.

Skorzystamy po prostu z innych istniejących już ustawowo możliwości, takich jak Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych, żeby zrealizować i przyspieszyć wielki proces budowy najsilniejszej armii do 2030 r. Potrzebujemy programu SAFE, aby Polska była bezpieczna, i ten program zrealizujemy – zapewnił szef PSL.

Andrzej Grzyb, poseł PSL i szef sejmowej komisji obrony, dodał, że decyzja prezydenta „łamie konsensus pomiędzy rządem a prezydentem w sprawach bezpieczeństwa”.

Przeczytaj: SAFE 0 proc. zamiast unijnej pożyczki? Plusy i minusy programu

Konfederacja i PiS bronią decyzji prezydenta

Kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera Przemysław Czarnek uważa, że Karol Nawrocki „zawetował tzw. niemiecką chwilówkę”.

Polska nie może uzależniać bezpieczeństwa od kredytów z zewnątrz. Jest alternatywa: 185 mld zł na zbrojenia bez pożyczki, przygotowane razem z NBP. Polska powinna sama decydować o swojej armii i swoim bezpieczeństwie – bronił decyzji prezydenta. Dodał, że głowa państwa „wsłuchała się w obóz patriotyczny”.

Polecamy: Problem PiS z programem SAFE. Twarda narracja przyjmuje się w elektoracie

Prezydenta poparł też Sławomir Mentzen, jeden z liderów Konfederacji.

– Dobrze, że prezydent zawetował ustawę o SAFE [...] Rząd Tuska nielegalnie uzurpował sobie prawo do zadłużenia nas w euro na prawie 200 mld zł, zwiększając jednocześnie pozatraktatowo kompetencje UE – zapewniał. Dodał, że premier wraz „ze swoimi pachołkami” powinien stanąć przed Trybunałem Stanu.

Dodał jednak, że weto prezydenta „niestety nic nie zmieni”.

– W tej ustawie nie było słowa o zgodzie na wzięcie tego kredytu. Dotyczyła spraw księgowych i organizacyjnych, nie było w niej wyrażenia zgody przez sejm na wzięcie kredytu – tłumaczył.

Źródło: PAP

Pomysł NBP nie może zastąpić SAFE. Budzi podejrzenia o intencje polityczne
Władysław Kosiniak-Kamysz
Rząd zapowiada, że wprowadzi "plan B", który pozwoli odejść prezydenckie weto. Fot. X/MON
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Finanse osobiste
8 najlepszych kont oszczędnościowych. Ranking XYZ (marzec 2026 r.)
Konta oszczędnościowe dają wysokie oprocentowanie, ale nie tylko. Wyróżniają się dużą elastycznością, bo umożliwiają wcześniejszą wypłatę pieniędzy z zachowaniem odsetek i kapitalizują je co miesiąc.
13.03.2026
Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo
Czy samorządowcy są blisko ludzi? Raport: między urzędem a mieszkańcami wciąż jest duży dystans
Raport Fundacji Batorego pokazuje, że wskaźnik „codziennej demokracji lokalnej” w Polsce wynosi zaledwie 42 na 100 punktów. Najsłabiej oceniana jest otwartość urzędników na dialog z mieszkańcami, co sugeruje, że formalne przepisy o partycypacji obywatelskiej często nie przekładają się na realne zaangażowanie społeczności lokalnych.
11.03.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo
Jak dostać zawału na służbie i nie otrzymać odszkodowania? Witamy w PSP Olecko
Strażak z Olecka po zawale, do którego doszło w czasie służby, musiał odejść z formacji. Walczy o odszkodowanie, wskazując, że kłopoty ze zdrowiem to wynik mobbingu. Ani jego macierzysta komenda, ani komenda wojewódzka nie stwierdziły jednak uchybień. Z kilkudziesięciu spraw wszczętych w Polsce ani jednak nie potwierdziła nieodpowiednich zachowań w PSP.
13.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
KGHM i banki liderem wzrostów w WIG20. Dzień na GPW 10 marca 2026 r.
Wtorek przyniósł wzrosty na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW). Warszawski parkiet, podobnie jak inne europejskie giełdy, z ulgą przyjął poniedziałkową deklarację prezydenta Donalda Trumpa o tym, że wojna z Iranem może być już bliska końca.
10.03.2026
Kategorie artykułu: Polityka
Nowy etap sporu o Trybunał Konstytucyjny. Jest lista kandydatów na członków
Po ponad dwóch latach od zmiany władzy w Polsce obecna koalicja rządząca ma uzupełnić brakujące miejsca w Trybunale Konstytucyjnym. Lista kandydatów jest już zamknięta. Z szansy na zgłoszenie kandydatów skorzystało także Prawo i Sprawiedliwość, z którego nadania są aktualni sędziowie zasiadający w Trybunale.
11.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Dlaczego pozwy zbiorowe w Polsce nie działają. Jest pomysł na zmianę prawa
Czy nowe prawo o pozwach zbiorowych zyska ponadpartyjne poparcie? Zobacz, jakie zmiany są proponowane w ustawodawstwie.
11.03.2026