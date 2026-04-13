Spółka CPK podpisała z PAIH i ARP listy intencyjne ws. programu Port Polska

Spółka Centralny Port Komunikacyjny (CPK), Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) oraz Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) będą współpracować przy realizacji programu inwestycyjnego Port Polska. Instytucje podpisały listy intencyjne w tej sprawie.

Inwestycja przewiduje m.in. budowę centralnego lotniska zlokalizowanego pomiędzy Warszawą i Łodzią. Chodzi o inwestycję znaną dawniej jako CPK. W grudniu 2025 r. nazwę zmieniono na Port Polska.

Partnerstwo CPK, PAIH oraz ARP ma wspierać rozwój gospodarki, rynku pracy i krajowych mocy produkcyjnych. Celem jest szeroki udział polskich wykonawców w projekcie w ramach promowania idei local content.

– Dzięki podpisanym listom intencyjnym zyskujemy ważnych partnerów. Chcielibyśmy, aby ten projekt był przedsięwzięciem, które zmieni Polskę i da szanse rozwojowe dla wielu przedsiębiorstw – powiedział w poniedziałek po podpisaniu listów z PAIH oraz ARP, prezes spółki CPK Filip Czernicki.

Porozumienie zakłada wsparcie działań ukierunkowanych na wzmacnianie odporności krajowej gospodarki, rozwój rynku pracy oraz zwiększanie możliwości produkcyjnych w Polsce. PAIH i ARP, jako instytucje wyspecjalizowane w doradztwie oraz promocji polskiej przedsiębiorczości, mają wspierać CPK m.in. w zakresie współpracy z inwestorami oraz rozwoju krajowego potencjału przemysłowego.

Podpisane listy intencyjne mają – według sygnatariuszy – przyczynić się do lepszego wykorzystania efektów dużych inwestycji infrastrukturalnych dla polskich firm i pracowników.

Port Polska: rozpoczęcie prac budowlanych planowane na wrzesień

Obecny na konferencji związanej z podpisaniem listów wiceminister infrastruktury Maciej Lasek powiedział, że inwestycja CPK ma być impulsem dla krajowej gospodarki, zwiększając udział polskich firm i tworząc nawet 35 tys. miejsc pracy.

Jak podkreślił, już na etapie przetargów widoczna jest dominująca obecność polskich podmiotów. W postępowaniach dotyczących budowy terminala i dworca kolejowego w pięciu konsorcjach uczestniczy łącznie szesnaście firm, z czego czternaście to przedsiębiorstwa krajowe. Z kolei w przetargu na generalnego inżyniera kontraktu we wszystkich pięciu konsorcjach znajduje się co najmniej jeden polski podmiot. Przypomniał również, że w ubiegłym roku ogłoszono przetargi o łącznej wartości ok. 40 mld zł, co pokazuje skalę projektu i jego potencjalny wpływ na rozwój polskiej gospodarki.

Wiceminister Lasek zapowiedział, że rozpoczęcie zasadniczych prac budowlanych planowane jest na wrzesień 2026 r. i obejmie m.in. roboty fundamentowe oraz wzmacnianie terenu pod przyszły terminal i dworzec kolejowy.

W ramach programu inwestycyjnego Port Polska ma powstać m.in. centralne lotnisko zlokalizowane pomiędzy Warszawą i Łodzią. Według przyjętego harmonogramu budowa lotniska na terenie gmin Baranów, Wiskitki i Teresin ma rozpocząć się w 2026 r. W 2031 r. port lotniczy ma uzyskać niezbędne certyfikacje, a w 2032 r. ma zostać oddany do użytku.

Źródło: PAP