13.04.2026
NEWSROOM XYZ
13.04.2026 13:30

Spółka CPK podpisała z PAIH i ARP listy intencyjne ws. programu Port Polska

Spółka Centralny Port Komunikacyjny (CPK), Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) oraz Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) będą współpracować przy realizacji programu inwestycyjnego Port Polska. Instytucje podpisały listy intencyjne w tej sprawie.

Inwestycja przewiduje m.in. budowę centralnego lotniska zlokalizowanego pomiędzy Warszawą i Łodzią. Chodzi o inwestycję znaną dawniej jako CPK. W grudniu 2025 r. nazwę zmieniono na Port Polska.

Partnerstwo CPK, PAIH oraz ARP ma wspierać rozwój gospodarki, rynku pracy i krajowych mocy produkcyjnych. Celem jest szeroki udział polskich wykonawców w projekcie w ramach promowania idei local content.

– Dzięki podpisanym listom intencyjnym zyskujemy ważnych partnerów. Chcielibyśmy, aby ten projekt był przedsięwzięciem, które zmieni Polskę i da szanse rozwojowe dla wielu przedsiębiorstw – powiedział w poniedziałek po podpisaniu listów z PAIH oraz ARP, prezes spółki CPK Filip Czernicki.

Porozumienie zakłada wsparcie działań ukierunkowanych na wzmacnianie odporności krajowej gospodarki, rozwój rynku pracy oraz zwiększanie możliwości produkcyjnych w Polsce. PAIH i ARP, jako instytucje wyspecjalizowane w doradztwie oraz promocji polskiej przedsiębiorczości, mają wspierać CPK m.in. w zakresie współpracy z inwestorami oraz rozwoju krajowego potencjału przemysłowego.

Podpisane listy intencyjne mają – według sygnatariuszy – przyczynić się do lepszego wykorzystania efektów dużych inwestycji infrastrukturalnych dla polskich firm i pracowników.

Polecamy: Nie lotnisko i nie spółka. Czym w praktyce jest Port Polska?

Port Polska: rozpoczęcie prac budowlanych planowane na wrzesień

Obecny na konferencji związanej z podpisaniem listów wiceminister infrastruktury Maciej Lasek powiedział, że inwestycja CPK ma być impulsem dla krajowej gospodarki, zwiększając udział polskich firm i tworząc nawet 35 tys. miejsc pracy.

Jak podkreślił, już na etapie przetargów widoczna jest dominująca obecność polskich podmiotów. W postępowaniach dotyczących budowy terminala i dworca kolejowego w pięciu konsorcjach uczestniczy łącznie szesnaście firm, z czego czternaście to przedsiębiorstwa krajowe. Z kolei w przetargu na generalnego inżyniera kontraktu we wszystkich pięciu konsorcjach znajduje się co najmniej jeden polski podmiot. Przypomniał również, że w ubiegłym roku ogłoszono przetargi o łącznej wartości ok. 40 mld zł, co pokazuje skalę projektu i jego potencjalny wpływ na rozwój polskiej gospodarki.

Wiceminister Lasek zapowiedział, że rozpoczęcie zasadniczych prac budowlanych planowane jest na wrzesień 2026 r. i obejmie m.in. roboty fundamentowe oraz wzmacnianie terenu pod przyszły terminal i dworzec kolejowy.

W ramach programu inwestycyjnego Port Polska ma powstać m.in. centralne lotnisko zlokalizowane pomiędzy Warszawą i Łodzią. Według przyjętego harmonogramu budowa lotniska na terenie gmin Baranów, Wiskitki i Teresin ma rozpocząć się w 2026 r. W 2031 r. port lotniczy ma uzyskać niezbędne certyfikacje, a w 2032 r. ma zostać oddany do użytku.

Źródło: PAP

Rząd ogłosił definicję local content
Wizualizacja CPK z lotu ptaka
Wizualizacja: materiały prasowe spółki CPK
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Warszawski startup Replenit z dużym finansowaniem. Pozyskał 2,5 mln dolarów na rozwój
Warszawski startup Replenit pozyskał 2,5 mln dolarów finansowania pre-seed. Firma rozwijająca rozwiązania AI dla handlu planuje skalowanie działalności i ekspansję do USA. W rundzie uczestniczyli…
13.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy Świat
Bruksela zmienia zasady ratowania banków. Samorządy dostaną lepszą ochronę
Unia Europejska przyjęła nowe przepisy dotyczące ratowania banków w kryzysie. Zmiany mają ułatwić wsparcie mniejszych instytucji i lepiej chronić samorządy, a Związek Banków Polskich chwali się, że…
13.04.2026
Kategorie artykułu: Analizy
Nie tylko PKB. Czy zbliżamy się do krajów UE pod względem długości życia? 7 wykresów
PKB na mieszkańca dobrze opisuje poziom dobrobytu, ale nie mówi wszystkiego. Jednym z kluczowych parametrów jest zdrowie mierzone zarówno długością życia, jak i subiektywną oceną jego jakości. Polska…
11.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Szwedzki gigant modowy przyspiesza w Polsce. Kappahl szykuje nowe koncepty
Międzynarodowa marka odzieży najwięcej inwestuje w Polsce, gdzie działa od blisko trzech dekad. Mniejsza niż kiedyś sieć sklepów znów solidnie zarabia i jest gotowa do ekspansji – także w obszarze…
13.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
WIG na rekordowych poziomach, na GPW wraca optymizm. 10 kwietnia 2026 r.
W piątek indeks WIG po raz pierwszy w historii przebił barierę 130.000 pkt po tym, jak na giełdę wrócił optymizm. W WIG20 najlepsze było Modivo, z kolei mocne spadki zaliczył Orlen. Inwestorzy liczą…
10.04.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo Świat
W Izraelu wraca kara śmierci. Ale tylko dla Palestyńczyków
Po ponad sześciu dekadach nieformalnego moratorium Izrael przywraca karę śmierci. Kneset przegłosował prawo, które nie tylko ułatwia wysyłanie skazanych na szubienicę, ale też drastycznie pogłębia…
12.04.2026